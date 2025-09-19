Magna Mariana de Huelva: Las mejores imágenes virales de los traslados históricos de las Vírgenes de la Bella y los Milagros

La Placeta, repleta de fieles en torno a la Virgen de los MIlagros en su traslado por la Magna

La antesala de la procesión jubilar que se desarrollará este sábado 20 de septiembre dejó un gran sabor de boca con los traslados de las Vírgenes de la Bella y los Milagros, desde Lepe y Palos de la Frontera, respectivamente. Este jueves la capital onubense se llenó con miles de fieles que arroparon a a sus patronas, formando auténticas mareas humanas de fervor popular.

Tal cantidad de personas en torno a las Vírgenes coronadas generó incontables estampas que no dejaron de inmortalizarse con fotografías y videos a cada instante. Había tantos teléfonos móviles y cámaras fotográficas y de video como personas y en cada uno se registró un ángulo, un encuadre y un momento de una forma muy particular.

En el caso de la Virgen de los Milagros, la patrona de Palos partió de su templo en La Rábida en una carreta plateada tirada por bueyes y estuvo siempre acompañada durante todo el camino. Incontables pasos en total hermandad hasta la capital, con momentos especiales en torno al Muelle de la Compañía Minera de Rio Tinto y en La Placeta, hasta llegar a la parroquia de la Purísima Concepción.

Por su parte, la Hermandad de la Virgen de la Bella eligió para el traslado el mismo modo que empleó en 1954. La patrona de Lepe fue transportada dentro de una caja, a su vez inserta en una gran urna de cristal en la parte trasera de un camión de época.

La Virgen de la Bella fue trasladada por carretera, con todas las medidas de seguridad, y sólo cuando el camión llegó a las puertas de la capilla del Calvario, en el centro de Huelva, se reencontró con sus fieles. Toda la calle y los alrededores se llenaron de devotos de la Bella, que no quisieron perderse los instantes en los que su venerada imagen era entronizada.