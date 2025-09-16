El tiempo para la Magna Mariana de Huelva: así son las primeras previsiones de Aemet

Imagen de archivo de la Virgen de la Cinta durante una procesión

El próximo sábado 20 de septiembre tendrá lugar la Magna Mariana de Huelva, uno de los eventos más esperados del año en el calendario cofrade de Andalucía. Las principales devociones marianas de la provincia onubense se reunirán en la capital con motivo de este evento organizado por la Diócesis de Huelva.

Se espera que miles de devotos onubenses y visitantes de otras provincias acudan hasta la ciudad para disfrutar de esta jornada histórica. Aunque para ello, resulta fundamental que el tiempo acompañe. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado las primeras previsiones meteorológicas respecto al próximo 20 de septiembre.

La previsión del tiempo de Aemet

Por suerte, para todos los devotos y personas que tengan pensado acudir a la Magna Mariana de Huelva, las últimas previsiones meteorológicas ofrecidas por Aemet indican que, en principio, no se esperan precipitaciones durante el próximo sábado en la capital onubense.

Aunque podría haber cielos nublados durante algunos momentos de la jornada, la probabilidad de precipitaciones es de sólo un 10%, un porcentaje que podría incluso bajar con el paso de los días.

Se esperan temperaturas muy agradables

En cuanto a la temperatura, según indica Aemet, durante el próximo sábado 20 de septiembre se esperan unas máximas que rondarán los 30 grados y unas mínimas que estarán entre 18 y 19 grados. Los asistentes a este evento, por tanto, podrán disfrutar de un clima muy otoñal salvo que se produzca un cambio drástico en las previsiones.

Las previsiones de otras plataformas

Otras plataformas meteorológicas como 'AccuWeather' o 'eltiempo.es' también ofrecen unas previsiones similares a las de Aemet, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados y probabilidades de precipitación por debajo del 10%.

Las horas más calurosas de la tarde, según estas previsiones, serían desde las 14:00 hasta las 19:00 horas. Ya a partir de las 20:00 horas, la temperatura bajaría y se situaría en torno a los 20 grados.

Tanto Aemet como el resto de plataformas meteorológicas especializadas irán actualizando sus informes a medida que pasen los días. En cualquier caso, salvo cambio drástico inesperado, todo hace indicar que la jornada de la Magna Mariana de Huelva tendrá un clima muy agradable y la posibilidad de precipitaciones será muy baja.