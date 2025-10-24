La Virgen del Rosario recorrerá por vez primera la feligresía de Beata Sor Eusebia Palomino

Nueva salida procesional por las calles de Huelva. Esta vez en uno de los barrios de la periferia y desde una parroquia que hasta hace escasos meses vivía alejada de todo movimiento cofrade. La Virgen del Rosario, recientemente bendecida, saldrá por vez primera el próximo sábado desde la Parroquia Beata Sor Eusebia Palomino.

Una salida procesional que la hará recorrer las calles de la barriada Jardines Sierra de Huelva y del vecino barrio del Torrejón, llegando hasta las puertas de la Parroquia Sagrada Familia. A las 19.00 horas del sábado 25 de octubre se abrirán las puertas de este moderno templo para dar comienzo la procesión. Tras la celebración de la Eucaristía, la Virgen del Rosario pisará las calles de Huelva por primera vez elevada sobre el paso de la Virgen del Carmen de la Hermandad del Prendimiento, cedido gentilmente para la ocasión. Lo hará acompañada por lo sones de la Banda de Música Virgen de Consolación de Huelva.

La procesión recorrerá las calles Enfermera Teresa Martínez Gimeno, Doctor Rafael Segovia, Gladiolo y Avenida de las Flores para llegar a la Parroquia Sagrada Familia. Tras un breve acto a las puertas del templo vecino, la Virgen regresará a su parroquia por la Avenida de las Flores, Vicente Ferrer y Valdelarco. La entrada en el templo está prevista para las diez de la noche.

Para avivar la devoción en el barrio

La Virgen del Rosario recorrerá las calles de Huelva apenas unas semanas después de su llegada a la ciudad. Realizada por el imaginero onubense afincado en Sevilla David Valenciano Larios, fue bendecida el pasado sábado 4 de octubre, actuando como madrina de la bendición la Hermandad de la Sagrada Cena, con quien comparten advocación.

La cofradía del Domingo de Ramos donó a la nueva imagen uno de los rosarios que colgaban del antiguo palio de la Virgen del Rosario. Se trata de una imagen sedente y en un futuro llevará sobre su regazo al Niño Jesús, imagen que aun no ha sido realizada.

La realización de esta imagen es iniciativa del párroco de Beata Sor Eusebia Palomino, fray Jordi Montes, como medio de avivar la devoción en el barrio y dar un nuevo impulso a la vida parroquial. A ello se une la bendición y posterior procesión el pasado mes de febrero de la imagen de la Beata Sor Eusebia Palomino, titular del templo.