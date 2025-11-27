La Asociación Alcores analiza el «Duelo y tránsito en menores del sistema de protección»

La Asociación Alcores celebra el próximo 10 de diciembre, en colaboración con el Puerto de Huelva, la jornada titulada «Duelo y tránsito en menores del sistema de protección«. La actividad se enmarca dentro de la programación con motivo del 25 aniversario de esta entidad sin ánimo de lucro, que trabaja en programas sociales para la infancia y adolescencia en riesgo de desprotección.

La Asociación Alcores, fundada en el año 2000, tiene como objetivo principal garantizar los derechos de menores mediante espacios seguros donde puedan ser atendidas sus necesidades. En este sentido, según las distintas circunstancias facilita el acogimiento familiar, como opción temporal gracias a la colaboración de familias de acogida, residencial, que se produce en centros de protección, o la adopción, como vía definitiva.

La jornada, que tendrá lugar en las instalaciones de las Cocheras del Puerto de Huelva, está dirigida a profesionales, familiares y actores implicados en el sistema de protección infantil. El programa abarca horario de mañana y tarde, con el objetivo de favorecer la máxima participación posible en torno a un espacio para la reflexión, formación y debate.

La temática elegida abordará, con la participación de personas expertas, los procesos de duelo y tránsito en menores en situación de protección, así como las mejores prácticas para acompañarles en su camino hacia la recuperación y el bienestar.

El evento cuenta con el apoyo del Puerto de Huelva y forma parte de las actividades que la Asociación Alcores ha preparado para conmemorar sus 25 años de trayectoria dedicada al compromiso con la protección y atención a menores.

El programa incluye la participación de Alma Serra, experta en trauma infantil, y Javier Múgica, referente en España del proceso de tránsito. Igualmente, intervendrán especialistas en psicología infantil, trabajo social y psicología, junto con familias acogedoras, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en un espacio enriquecedor y de intercambio.

Hasta completar aforo

La actividad, que se llevará a cabo entre las 9.30 y las 18.30 horas en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva (Cocheras del Puerto) es gratuita y de libre acceso hasta completar aforo previa inscripción a través del enlace facilitado por las redes sociales de la Asociación o contactando por los canales habituales. La entidad pretende así facilitar un diálogo abierto sobre un tema especialmente sensible y de importancia social en un entorno accesible y respetuoso.

Enlace para inscripciones:

https://forms.gle/CCvwyBdxczbQa15q8