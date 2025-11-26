El chef José Andrés, indignado por un ranking que excluye el jamón de Jabugo de los mejores jamones del mundo: «Le estás dando a Portugal un reconocimiento que no es real»

Álvaro Galván

El jamón de Jabugo está considerado uno de los grandes tesoros gastronómicos, no solo de Huelva, sino de España y del mundo. La pureza racial de los cerdos ibéricos, criados en libertad en las dehesas, junto con una alimentación basada en bellotas y pastos naturales, otorgan a este producto un sabor y una textura inconfundibles. A ello se suma un proceso de curación artesanal que se desarrolla bajo unas condiciones microclimáticas únicas en la Sierra de Huelva, donde la altitud, la humedad y la temperatura conforman el ambiente perfecto para obtener un jamón excepcional e inimitable.

Teniendo en cuenta lo anterior, ha sorprendido que el último ranking de TasteAtlas, la guía en línea especializada en comida tradicional, haya excluido a Jabugo de los primeros puestos entre los 20 mejores jamones del mundo. Una decisión que ha generado debate y críticas, entre ellas las del prestigioso chef José Andrés, quien ha mostrado abiertamente su desacuerdo con la lista.

El chef José Andrés discrepa con la lista de los 20 mejores jamones del mundo de TasteAtlas

En concreto, el chef José Andrés reaccionó en la red social X al ranking de TasteAtlas, señalando que la clasificación otorgaba a Portugal un protagonismo que, a su juicio, no se corresponde con la realidad. «¡Esta lista no es muy buena! Le estás dando a Portugal un reconocimiento que no es real… y es una gran mezcla de productos y regiones… ¡No es una buena lista, amigos!«, expresó el cocinero.

El trasfondo de su crítica reside en que los tres primeros puestos del ránking los ocupan jamones ibéricos cuyo origen TasteAtlas reparte entre España y Portugal, algo que el chef considera incorrecto o, al menos, impreciso. Mientras tanto, el Jamón de Jabugo queda relegado al noveno lugar.

