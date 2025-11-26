Un onubense va a Puerto Rico y alucina al ver los precios de los supermercados: «En España nos quejamos mucho, pero...»

En los últimos años, los españoles han visto cómo el precio de la cesta de la compra se ha disparado. Productos básicos han experimentado subidas que obligan a muchos a comparar precios y buscar los supermercados más económicos. Y es que cada vez es más común revisar ofertas, planificar menús semanales y apostar por marcas blancas.

Sin embargo, la percepción de lo que es caro o barato puede cambiar radicalmente cuando salimos de nuestras fronteras. Así lo descubrió Jesús Rivas, un onubense que viajó a Puerto Rico y se quedó alucinad al ver los precios en los supermercados locales. «Es muchísimo más caro Puerto Rico que España. Y en España nos quejamos mucho«, dijo en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@jesusrivasjrg), en el que dejó constancia de que, lo que en España parecería una compra ajustada, en la isla caribeña se transformaba en algo mucho más caro.

Así reacciona un onubense al ver los precios de los supermercados de Puerto Rico

«Una pasta de dientes, 9 dólares. Listerine, 10 dólares. Productos de limpieza básicos, 15 dólares. O sea, me parece una locura. Las pastillas estas del lavavajillas, 10 dólares. Qué barbaridad...«, comenzó Jesús comentando a modo de ejemplos sobre los precios de un supermercado de Puerto Rico. Ahora bien, lo que más impresionó a este onubense fue lo siguiente: »Papas, 8 dólares. Hermano... 8 dólares. Por ejemplo, estas (señalando un paquete de Lays), que aquí son 6,79 dólares, en España siempre te lo encuentras por 1,70. ¿Pero 7 dólares una bolsa de papas? Que me voy a la playa y tengo que pedir una hipoteca para pagar una bolsa de papas«, dijo.

Prosiguió Jesús con el vídeo mostrando más ejemplos: «Los huevos, una docena, 8 dólares. O sea, qué barbaridad, de verdad... Y nos quejamos en España mucho. Lo estoy flipando ahora mismo con los precios de Puerto Rico. Y lo típico esto de guacamole que venden en el Mercadona para untarlo en la tostada, 10 dólares. Nada, una tostada con aguacate y pides dos hipotecas; las vas pagando en doce meses«.

Para terminar, este influencer nacido en Huelva estima que «haces aquí una compra media y te dejas 70 dólares fácil, ¿no? Y esto, de verdad, gente de Puerto Rico, no es ninguna crítica hacia vuestro país, ni mucho menos. Simplemente estoy mostrando los precios, que me han impactado, porque España es más barato. Y en España nos quejamos mucho dela cesta de la compra«.