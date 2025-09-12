En esta cafetería de Huelva sirven la fruta que está considerada un superalimento: estas son sus múltiples propiedades

El açaí, la pequeña baya de origen amazónico que en los últimos años se ha convertido en un icono de la alimentación saludable, ha llegado también a Huelva. Considerada un «superalimento» por su concentración de antioxidantes, vitaminas y fibra, se ha hecho popular en forma de smoothie o bol. Ahora, los onubenses ya pueden probarlo sin salir de la ciudad.

La cafetería Tankas La Boutique del Café ha incorporado recientemente a su carta un bol de açaí con base ecológica, posiblemente el único en toda la ciudad. El resultado es una sabrosa y saludable propuesta por 9,90 euros que lleva açaí ecológico, plátano, manzana, frutos rojos, muesli y crema de cacahuete; con la posibilidad de añadir algún topping extra como Nutella, otra fruta, avena, nueces, dulce de leche, Kinder o chocolate blanco, entre otros.

Esta opción llega a una cafetería que ya es referencia en Huelva por sus desayunos saludables con zumas, batidos y tostadas gourmet, elaborados con ingredientes seleccionados, además de por su extensa carta de cafés.

¿Qué es el açaí y qué beneficios tiene?

El açaí es una baya originaria de palmeras amazónicas, de color morado oscuro casi negro, disponible principalmente en forma de pulpa congelada o polvo. Destaca por su alto contenido en antioxidantes como antocianinas y polifenoles, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y consecuentemente pueden retrasar el envejecimiento celular.

Además, contiene fibra (especialmente insoluble), que favorece el tránsito intestinal y ayuda al equilibrio de la microbiota, y grasas saludables -como ácidos grasos omega-3, 6 y 9- beneficiosas para la salud cardiovascular.

También aporta vitaminas como A, C, del grupo B, y minerales como calcio, magnesio y hierro. Otros estudios recientes realizados en animales revelan efectos prometedores del extracto de semilla de açaí sobre el metabolismo -ayudando a controlar peso, glucosa, lípidos e incluso reducir grasa hepática-, así como beneficios para la microbiota intestinal y el sistema cardiovascular.

En resumen, el açaí se considera un «superalimento» por su denso perfil nutricional y su combinación de antioxidantes, fibra, grasas buenas, vitaminas y minerales. No obstante, desde una perspectiva dietética prudente, cabe recordar que algunas versiones comerciales pueden ser altas en azúcar o calorías si incluyen bases azucaradas o muchos toppings.

Sobre la cafetería Tankas

Tankas La Boutique del Café es ya una de las cafeterías más recomendadas de Huelva. Ubicada en Avenida de la Ría, 13, en el barrio de Pescadería, destaca por su ambiente acogedor, una carta variada que va desde tostadas y desayunos saludables hasta batidos, yogures o crepes, con atención al detalle y productos de calidad.

Los clientes señalan el lugar como tranquilo, con porciones generosas, ingredientes de calidad y un servicio amable, ideal para desayunos o meriendas relajadas. La pasión de Tankas por el café de alta calidad se nota en la selección cuidada de granos y preparación en cada taza.

Ahora, la cafetería suma a su carta este bol de açaí ecológico, que refuerza su propuesta saludable, aportando una opción irresistible para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.