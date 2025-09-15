La curiosa reacción de una onubense en First Date cuando su cita le dijo que también era de Huelva: «¡Con lo pequeña que es!»

First Dates se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión en España. En el espacio presentado por Carlos Sobera, que se emite cada noche de lunes a jueves en Cuatro, diferentes solteros y solteras de todo el país intentan encontrar su media naranja a través de una cita a ciegas. El programa, además, intenta organizar los encuentros entre personas que tengan un perfil similar a raíz de la información que facilitan previamente.

Por eso es muy frecuente que el programa, en muchas ocasiones, empareje a personas de una misma ciudad, como ha ocurrido recientemente en una cita que estaba protagonizada por dos personas de Huelva. Es el caso de Nicky y Laura, dos onubenses que disfrutaron de una cena en la que pudieron compartir algunas de sus aficiones.

No se conocían a pesar de ser de la misma ciudad

Al empezar la cena, Laura le preguntó a Nicky de dónde era y fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que venían de la misma ciudad. Esto sorprendió mucho a la joven, que se preguntó de forma irónica cómo era posible que siendo de la misma ciudad no se hubieran visto nunca, pues afirmó que Huelva era una ciudad muy pequeña.

«Y no nos hemos cruzado ni nada, con lo pequeña que es. Te lo juro, pues, muy raro», dijo Laura, que también reconoció que otro de los motivos por el que no se habían visto nunca por Huelva era que ella salía poco, algo en lo que coincidía con Nicky.

Ambos compartieron sus aficiones

Las personas que participan en First Dates, por lo general, suelen hablar sobre sus hobbies y sus aficiones durante la cita. En el caso de Laura, reveló que es coleccionista de muñecas, algo que sorprendió mucho a su cita: «Algunas veces pido muñecas de colección. La más cara puede valer 200 o por ahí. Estoy un poco loca. Tengo como 157 muñecas. El otro día me dio por contarlas y he gastado bastante».

Nicky, por su parte, afirmó que le gustaban mucho los tatuajes, algo que también tenía en común con Laura: «A mí me encanta tatuar y tatuarme. Yo tatúo, me quiero sacar el higiénico sanitario, es lo que me queda para poder tatuar».

Al final de la cita, como es habitual en el programa, ambos tuvieron que confesar si les gustaría volver a tener una segunda cita. Nicky afirmó que sí, pero Laura, por desgracia, no pensaba lo mismo. En cualquier caso, pudieron compartir una divertida conversación que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.