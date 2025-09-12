Un onubense viaja hasta Puerto Rico para ver a Bad Bunny y recibe esta increíble sorpresa de Tainy: «De verdad, no merezco tanto»

Bad Bunny se ha convertido en el artista más importante del momento. El puertorriqueño publicó su último disco llamado 'Debí tirar más fotos' el pasado mes de enero y desde entonces, está cosechando un éxito increíble a nivel mundial. Sus canciones acumulan millones de reproducciones y sus conciertos están rompiendo todos los récords.

Tal es la locura que está desatando el cantante que sus más acérrimos fans están viajando a Puerto Rico desde diferentes lugares del mundo para poder asistir a uno de sus conciertos. Es el caso de un joven onubense que ha protagonizado una historia muy peculiar relacionada con Bad Bunny. Se trata de Jesús Rivas, que tenía el gran sueño de asistir a un concierto del puertorriqueño y está a punto de cumplirlo, aunque de una forma bastante curiosa.

La historia de Jesús Rivas

Jesús Rivas, que se ha vuelto muy conocido por su faceta de tiktoker (@jesusrivasjgr), consiguió comprar el pasado mes de enero una entrada para uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico. Sin embargo, cuando estaba preparado para cumplir su sueño, sufrió un contratiempo inesperado, y es que su madre tenía que someterse a una operación de riesgo. El onubense, entonces, lo tuvo claro: decidió quedarse con su madre en Huelva para ayudarla a recuperarse y renunció a ir al concierto.

Justo después de tomar esa decisión publicó un vídeo junto a su madre para explicar su situación y se dirigieron directamente al propio Bad Bunny con la esperanza de que este lo viera y les facilitará entradas para un nuevo concierto. Fue entonces cuando recibieron una sorpresa que no esperaban.

Tainy les invitó al concierto

Tainy, uno de los productores musicales más conocidos del mundo y colaborador habitual de Bad Bunny, vio el vídeo de Jesús y su madre y decidió hacerles un regalo muy especial invitando a ambos a uno de los conciertos del cantante en Puerto Rico. «Me dijo que no me preocupara, que Dios no deja nunca a nadie solo, como tú hiciste con tu madre. Nosotros no vamos a dejarte solo a ti, así que te vienes para Puerto Rico», fue lo que Tainy le dijo a Jesús, según cuenta el onubense.

La sorpresa que recibieron al llegar a Puerto Rico

Jesús y su madre acaban de llegar a Puerto Rico y nada más aterrizar han recibido una sorpresa increíble. El equipo de Tainy fue a recogerles al aeropuerto en un vehículo privado y cuando se subieron, se encontraron con una cesta repleta de productos y objetos puertorriqueños y una nota que decía: «Bienvenidos a PR Jesús y Elial. Esperando que disfruten de la Isla del Encanto y que vivan la mejor experiencia en el concierto de Bad Bunny».

Pero la sorpresa no quedó ahí. Al llegar al hotel, Jesús recibió más regalos del país como un cuadro, una pequeña casa en miniatura de San Juan, un libro y un objetivo que le hizo mucha ilusión: el sombrero de paja típico de Puerto Rico que Bad Bunny utiliza en sus conciertos.

El joven onubense está disfrutando de una experiencia única junto a su madre gracias a Tainy, que quedó conmovido por la historia de Jesús y no dudó en ayudarle para que pudiera cumplir su sueño de asistir a un concierto del cantante puertorriqueño.