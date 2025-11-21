El Santuario de la Cinta acogerá la jornada diocesana de la juventud 2025

Los jóvenes católicos onubenses tienen una cita el próximo sábado 22 de noviembre en el Santuario de la Cinta. La casa de la patrona de Huelva acogerá este año la celebración de la Jornada Diocesana de la Juventud 2025. Uno de las citas en las que más énfasis se hace desde la Diócesis de Huelva y que es fiel reflejo del compromiso de la juventud con la fe y la alegría del Evangelio.

Desde la Diócesis de Huelva se invita a todos los jóvenes a sumarse a esta celebración que supone « una oportunidad para acercarse al sacramento de la reconciliación, participar en la oración por el Santo Padre y renovar la fe en comunidad, cumpliendo los requisitos espirituales del Jubileo».

Como en años anteriores, este encuentro favorecerá la comunión entre parroquias, grupos y movimientos juveniles, animando a los jóvenes a vivir una verdadera experiencia de peregrinación. Esta Jornada Diocesana de la Juventud tendrá lugar en la Solemnidad de Cristo Rey, uniéndose al ritmo de la iglesia universal y a la XL Jornada Mundial de la Juventud.

La jornada dará comienzo a las 13.30 horas con la salida procesional del Señor hacia el convento de las Oblatas. A continuación se sucederán turnos de oración en el monasterio con exposición del Santísimo y el rezo del rosario en el Santuario. A partir de las 14.30 horas tendrá lugar una bienvenida musical en el que disfrutar de un espacio de convivencia y comida a los sones de los coro joven de la Hermandad del Rocío de Huelva, el coro joven de la Hermandad del Rocío de Emigrantes y la participación de Juanlu de Castro. De forma paralela, en los salones de la Cinta habrá charlas sobre la «Santidad en el noviazgo» y »Qué elegir como contenido en redes sociales», así como confesiones en los Jardines de la Cinta.

Rosario y Misa de Cristo Rey

A las 17.00 horas tendrá lugar el Rosario de los jóvenes con el Simpecado de la Virgen de la Cinta, animado con cantos y campanilleros. A su finalización regresará el Señor al Santuario desde el Convento de las Oblatas, teniendo lugar en ese momento en la plaza de los capellanes el Laudato de adoración eucarística, un encuentro de oración, adoración y preparación interior, animado por Jatari Music.

La Jornada Diocesana de la Juventud 2025 culminará con la Misa de Cristo Rey a los pies de la patrona de Huelva, oficiada por el obispo de la diócesis onubense Santiago Gómez Sierra.