Un frutero prueba la fruta «más rara del mundo» y reacciona así: «No podía ser tan bonita y estar buena»

Este frutero prueba la fruta «más rara del mundo» y muestra su reacción en redes sociales TikTok / @fruterotiktokero
En el mundo hay muchísimas frutas, más de las que solemos imaginar. Muchas no llegan a los mercados habituales y, por lo tanto, pasan desapercibidas. Entre ellas está el pandano, que en realidad no es una fruta como tal, sino el nombre de una planta cuyos frutos son comestibles y bastante poco conocidos.

Un frutero que comparte contenido en TikTok (@fruterotiktokero) decidió probar uno de estos frutos para mostrar a sus seguidores qué tal sabía. Sin embargo, tal y como se observa en un vídeo que ha subido a esta red social, la experiencia no fue la que tenía en mente y su reacción dejó claro que la apariencia del fruto prometía más de lo que ofrecía en sabor. «¿Estará rica la fruta más rara del mundo?«, se preguntaba de primeras.

Así fue la reacción de un frutero al probar el padano, «la fruta más rara del mundo»

«Vamos a ver cómo partimos esto porque yo creo que habría que estudiar una ingeniería», dice a modo de broma antes de sacar el fruto de esta planta. Una vez lo logra dice que «es como... ¡Qué raro! ¿Se come así esto?«. Sin embargo, una vez lo probó, dejó claro rápidamente que no fue del todo agradable la experiencia. »Qué maldita mierda... Es que no podía ser tan bonita, tan rara y, encima, estar rica. ¿A qué sabe? Pues no lo sé«.

Imagen de un pandano
Imagen de un pandano YouTube

Aun así, este frutero quiso darle una segunda oportunidad, mientras iba describiendo el fruto: «La voy a seguir probando. Es que es como... Todo esto es duro como una piedra. Y esto así clarito es como unas hebras que se tienen que chupar, pero esto tiene que tener otro tipo de uso. No puede ser que esto esté así de malo... Porque está muy malo«.

@fruterotiktokero

Yo SIEMPRE cumplo 😎 vosotros también! Sois los mejores familia ❤️

♬ sonido original - FRUTERO TIKTOKERO

Tras probar el pandano por segunda vez, concluyó con que «esta fruta me ha ganado la batalla, familia. Me ha costado un dineral y medio y, encima, no está ni rica, ni buena, ni la puedo vender ni nada de nada«.

