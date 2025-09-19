Carlos Pérez, mejor mecánico de España, revela cuáles son las mejores marcas de coches: «Son muy fiables y aguantan muchos kilómetros»

A la hora de comprar un coche resulta fundamental asesorarse de forma correcta sobre las diferentes marcas que existen en el mercado, pues hay algunas que ofrecen más garantías que otras. Desde la calidad del motor hasta los acabados estéticos o el equipamiento, cada marca tiene sus peculiaridades y por eso resulta necesario conocerlas para poder realizar una buena compra.

En este sentido, contar con el asesoramiento de los expertos siempre es una buena opción, sobre todo, si se trata de una persona con un alto conocimiento del mundo de la automoción, como es el caso de Carlos Pérez, un trabajador de Automóviles Gabilondo (Valladolid) que este año ha recibido el premio al Mejor Mecánico de España.

Consiguió el premio en Motortec

El premio fue concedido en Motortec, la Feria Internacional de la Industria y Postventa de Automoción que se organiza cada año en Ifema Madrid. Se trata de un evento donde los profesionales de la industria pueden conocer cuáles son las últimas novedades en recambios, reparaciones, mantenimiento, tecnología e innovaciones del mundo del automóvil.

En la edición de este año también se organizó un concurso para comprobar quién era el mejor mecánico de España. Carlos Pérez se impuso como el gran vencedor de la competición tras resolver dos pruebas en la final que simulaban situaciones reales de talleres.

Sus recomendaciones para comprar un coche

El premio que consiguió Carlos Pérez hizo que numerosos medios de comunicación se interesaran por él, como es el caso de La Vanguardia, que le realizó una entrevista donde reveló cuáles son las mejores marchas de coches. «Las mejores marcas son, sobre todo, japonesas. Honda, Mazda, Toyota… Estos coches son muy fiables, están bien fabricados y aguantan muchos kilómetros sin dar problemas», afirma.

Durante la entrevista, Carlos Pérez también indicó que otras marcas como Kia o Hyundai también ofrecen «garantía de calidad». Respecto a la durabilidad que puede ofrecer un vehículo, el mecánico premiado explicó que depende de aspectos que en ocasiones son invisibles al comprador: «Un coche japonés puede tener los cables bien protegidos y en buen sitio. En otros modelos, los mismos cables están mal colocados, se calientan más o acaban pelándose». De todos los modelos que existen, uno de los que más recomienda Carlos Pérez es el Honda Accord, al que define como un coche «equilibrado, cómodo y resistente».

Se trata de una serie de consejos que pueden resultar de gran ayuda para las personas que estén interesadas en comprar un coche. Un proceso para el que resulta fundamental contar con el mejor asesoramiento posible, como podría ser Carlos Pérez, el mejor mecánico de España.