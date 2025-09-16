Agustín Cejudo, camarero, lanza esta advertencia para las personas que piden botellines: «¡No pidáis tercios o quintos!»

En los meses de más calor, una de las quejas más habituales en bares y terrazas llega de parte de los clientes que piden botellines de cerveza esperando que estén bien fríos. Sin embargo, al recibirlos, muchos se encuentran con que la bebida no tiene la temperatura que desearían, lo que genera molestias y comentarios hacia los camareros.

Ante esta situación, Agustín Cejudo, camarero, ha lanzado una advertencia a través de su cuenta de TikTok @eldel_barr para que los clientes se aseguren de recibir bien fría su cerveza cuando la piden. «Vamos a ver, señores. Sabemos que existe un problema, y es verídico, entre el calor y la cerveza«, comienza diciendo.

Esta es la advertencia de un camarero para los clientes que piden botellines

Este camarero empieza poniendo en situación: «Si hay gente en pleno verano en un negocio, no pidáis tercios o quintos» ya que no da tiempo a que el botellero se enfríe del todo bien, pues «se abre 50.000 veces en un día». Con lo cual, «para evitar que la cerveza esté caliente, en vez de quejaros y devolver el tercio caliente, y tener que venir y poneros otro, y devolver otra vez el caliente y tener que poneros otros, que nosotros no paramos de perder dinero, pedid de grifo«.

Por eso, Agustín Cejudo respalda que los clientes pidan cerveza de grifo: «Está congelado y eso va de lujo«. Y que, por el contrario, no vuelvan a »pedir tercios y quintos en verano si no quieres encontrarlos calientes«. Por último, señala que «no tenemos un congelador solo para vosotros, tenemos lo que tenemos todo el año, que es un botellero que se abre muchas veces«.