Muere Remedios Rey, histórica archivera de la Diputación de Huelva: adiós a la guardiana de la memoria de la provincia

La Diputación de Huelva ha informado del fallecimiento de Remedios Rey, que durante muchos años, «con cariño y entrega», desempeñó el cargo de directora del archivo de la institución.

«Su compromiso, su pasión por preservar nuestra historia y su impecable trayectoria profesional nos deja una huella para siempre«, han trasladado desde la Diputación, afirmando que »su liderazgo se caracterizó por la dedicación, la sensibilidad hacia el legado cultural y el impulso constante por potenciar nuestros archivos«, por lo que han expresado su pésame a familia, amigos y compañeros de trabajo.

Lo cierto es que Remedios Rey pasó toda una vida en el archivo, dedicándose a guardar la memoria de la provincia. Referencia andaluza de la archivística, era además miembro de la Academia Andaluza de la Gastronomía y tuvo en los valores gastronómicos de Huelva una lucha constante por vindicar el patrimonio histórico y artístico de una provincia que conocía en profundidad.

Lo hizo con el rigor de la mujer científica en unos tiempos en qué la mujer se abría paso con dificultades superadas sólo con el estudio y la pasión