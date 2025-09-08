Modesto Barragán recomienda visitar este encantador pueblo de Huelva: «Lo he descubierto recientemente»

Huelva es un destino turístico único. A lo largo y ancho de la provincia es posible encontrar un gran número de pueblos que son conocidos por su belleza y encanto, como es el caso de un pequeño municipio que se encuentra en un lugar privilegiado y ha sido recomendado recientemente por uno de los rostros más conocidos de la televisión en Andalucía.

Se trata de Modesto Barragán, el célebre presentador de Andalucía Directo que ha concedido una entrevista a «¡Ojú qué podcast!» donde repasa su trayectoria profesional y donde además, revela el nombre de un pueblo de Huelva que le ha sorprendido mucho y que recomienda visitar.

El pueblo onubense que enamoró a Modesto Barragán

El municipio de Huelva que ha enamorado a Modesto Barragán es Sanlúcar de Guadiana, uno de los pueblos más populares de la provincia. Ante la pregunta de uno de los entrevistadores del podcast de cuál es el rincón de Andalucía que recomendaría, el presentador gaditano lo tuvo claro.

«Sanlúcar de Guadiana. En la frontera lusitana. Recomiendo a la gente cruzar el río y adentrarse en Alcoutim y comer allí, y probar una playita artificial», afirmó Modesto Barragán, que explicó algunos de los encantos que tiene este municipio.

Así es Sanlúcar de Guadiana

Ubicado a orillas del río Guadiana, Sanlúcar de Guadiana es uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de Huelva, conocido por sus casas blancas, el fantástico entorno natural que lo rodea y su historia. Sus dos monumentos más destacados son el imponente castillo de San Marcos, que fue construido en el siglo XIII y se alza por encima de la localidad, y la Iglesia de Nuestra Señora de las Flores, donde se encuentra la Virgen de la Rábida.

Imagen de Sanlúcar de Guadiana junta de andalucía

Aunque uno de los motivos por los que Sanlúcar de Guadiana es una localidad tan conocida es su ubicación, ya que se encuentra a sólo unos metros de Alcoutim, en Portugal. Existen pequeños barcos e incluso una tirolina que permiten llegar hasta el país vecino en sólo unos minutos.

Playa fluvial de Sanlúcar de Guadiana

Otro de los encantos que ofrece este municipio onubense es que al estar junto al río Guadiana tiene una pequeña playa fluvial de 100 metros donde es posible disfrutar de una experiencia muy similar a la que puede ofrecer la costa.

Se trata de un destino muy popular donde todos los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única, como ha destacado recientemente Modesto Barragán, que recomienda visitar este municipio onubense situado a orillas del Guadiana.