El Papa León XIV recibe una réplica de una de las vírgenes más famosas de Huelva

El Papa León XIV ya tiene en el Vaticano dos recuerdos muy ligados a la religiosidad popular andaluza y, en concreto, a Huelva: una réplica de la Virgen del Mar de Isla Cristina y un cuadro de la Virgen de los Dolores de Osuna (Sevilla). Los obsequios se los entregó el sacerdote José Luis López Reyes, párroco de Isla Cristina, en el marco del XXVI Congreso Internacional de Mariología celebrado en Roma.

López Reyes participó en el encuentro como ponente, con una intervención sobre la mariología popular. Allí defendió que las expresiones de fe enraizadas en las tradiciones —romerías, rosarios o Semana Santa— no solo forman parte de la religiosidad de los pueblos, sino que constituyen un espacio válido para la reflexión teológica sobre la figura de María.

La cita concluyó con una misa en los jardines vaticanos y una audiencia con el Papa. Fue en ese contexto cuando el sacerdote pudo saludar personalmente a León XIV y hacerle entrega de los dos regalos.

Desde Andalucía al Vaticano

En declaraciones a COPE, López Reyes explicó que el cuadro de la Virgen de los Dolores viajó a Roma por expreso deseo de la hermandad de su pueblo natal, Osuna. En el caso de la Virgen del Mar, subrayó que fue él mismo quien quiso llevarla al Papa tras vivir de primera mano las fiestas de Isla Cristina, marcadas por la procesión marítima y el desembarco de la imagen en la playa.

«Es un pueblo que sabe cuándo llorar, cuándo reír y cuándo celebrar. Esa autenticidad lo hace muy especial», asegura, refiriéndose a Isla Cristina.

Ya el pasado 1 de septiembre desde la Hermandad de Nuestra Señora del Mar señalaron que «en unas horas, una réplica de la imagen de nuestra titular, la Santísima Virgen del Mar, viajará hasta la plaza De San Pedro, a la Santa Sede, donde nuestro Párroco y Director Espiritual, D. José Luis López Reyes hará entrada como obsequio de Nuestra Hermandad a su Santidad el Papa Leon XlV dicha réplica».

Su deseo, ante el viaje, estaba claro: «Que allí la acepten y veneren con el mismo Amor que le profesa su barriada y su ciudad de Isla Cristina«.

Tras esta experiencia en Roma, López Reyes se prepara para una cita mucho más cercana: el Congreso Nacional de Mariología, que se celebrará la próxima semana en Huelva como antesala de la Magna Mariana del 20 de septiembre.

El encuentro tendrá una vertiente académica por la mañana, dirigida a especialistas en teología, y otra divulgativa por la tarde, abierta al público general en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

«Será una ocasión para acercarse a la mariología con rigor, pero también para disfrutar de la riqueza espiritual que supone la devoción a la Virgen», afirmó el sacerdote.