El producto estrella de la gastronomía onubense que estará presente en la boda de Cayetano Martínez de Irujo: 140 euros por comensal

El próximo fin de semana se celebrará una de las bodas más esperadas del año. Después de prácticamente una década de relación, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se darán el 'Sí, quiero' el próximo sábado 4 de octubre. La popular pareja se comprometió de forma oficial a principios de este 2025 y tras varios meses de espera, el ansiado momento de contraer matrimonio se encuentra ya a la vuelta de la esquina.

Será un evento multitudinario que contará con la presencia de todos los familiares, amigos y seres queridos de la pareja. Todos ellos serán los testigos únicos de esta esperada boda que se celebrará en la finca Las Arroyuelas, en Carmona, heredada por Cayetano Martínez tras el fallecimiento de su madre. Será el lugar donde los invitados podrán disfrutar de esta gran fiesta que, además, contará con un menú en el que la provincia de Huelva estará muy presente.

Los invitados podrán disfrutar de este producto onubense

En los últimos días ha trascendido en diferentes medios cuál será el menú de bodas elegido por la pareja para la celebración de su enlace. Según Vanitatis, Cayetano Martínez y Bárbara Mirjan han optado por el catering de Miguel Ángel Jurado, una de las empresas más conocidas del sector que elaborará un menú exquisito para la ocasión.

Uno de los productos más destacados de dicho menú, además, será el jamón con Denominación de Origen Jabugo, uno de los productos más importantes de la gastronomía de Huelva. Se trata de un plato que suele estar presente en todas las ceremonias de este tipo y que dará un toque onubense al enlace del Duque de Arjona y Conde de Salvatierra.

Imagen de archivo de un plato de jamón efe

El precio del menú

Según han indicado algunos medios, el menú que el catering de Miguel Ángel Jurado preparará para el esperado enlace tendrá un precio de entre 140 y 160 euros por comensal, por lo que se entiende que contará con un gran número de productos de gran calidad, como es el caso del jamón de Huelva.

Los más de 300 invitados podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única en esta esperada boda donde Cayetano Martínez de Irujo y su amada Bárbara Mirjan se darán el 'Sí, quiero' después de varios años de relación.