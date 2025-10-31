Así puedes participar esta Navidad en la III Ruta de las Zambombas de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva, a través del área de Participación Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Huelva, ha anunciado la apertura del plazo para participar en la III Ruta de las Zambombas, que tendrá lugar del 12 al 20 de diciembre. Tal y como ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, «nos hace muchísima ilusión volver a poner en marcha la Ruta de las Zambombas, para que un año más todos los barrios de nuestra ciudad se conviertan esta Navidad en lugar de celebración y hermanamiento gracias a una iniciativa con la que, de la forma más organizada, queremos dar la bienvenida a estas fiestas».

De este modo, ha trasladado el concejal, con motivo de la organización de la tercera Ruta de Zambombas Ciudad de Huelva y para dar cabida a todas las solicitudes, el Ayuntamiento de Huelva está coordinando esta actividad, «de tal manera que puedan verse amparadas las entidades organizadoras en tanto a la seguridad requerida, como a la celebración de dicha actividad en las fechas más favorables para los fines benéficos a los que se destinan las recaudaciones».

Así, todas las zambombas se regirán por las normas establecidas por el Consistorio para dicha actividad, que se concentrarán en cuatro días del mes de diciembre, concretamente los días 12,13, 19 y 20 de diciembre, y en emplazamientos concretos como Paseo Santa Fe, Plaza de las Soleares, Plaza Colombina, Plaza de Nuestra Señora del Rosario, Plaza de Santo Cristo del Perdón, Plaza de las Carretas, Plaza Barrio Obrero, Plaza Niña, Plaza de la Constitución, Plaza de la Merced, Plaza León Ortega, Plaza Santa Raquel, Plaza Nuestra Señora del Pilar, Parque de la Luz, Plaza de Lino y Plaza de Nuestra Señora de los Dolores.

Bases

Aquellos que quieran participar en esta tercera edición tienen hasta el próximo 17 de noviembre para enviar la documentación necesaria al correo electrónico eventos@huelva.es. Las bases y la documentación necesaria se la podrán descargar desde la web www.huelva.es, concretamente en el área de Participación Ciudadana, en el apartado de Solicitud de Actividades.

El Ayuntamiento, una vez recibidas las solicitudes se procederá a la distribución de las mismas en las diferentes fechas y localizaciones para que la ciudad al completo pueda vivir esta Navidad unas celebraciones con mucho arte, gracias a una seña de identidad de esta tierra que invita a disfrutar a niños y mayores y con la que en el Ayuntamiento pretende acercar un año más el espíritu navideño a todos los barrios y fomentar también el hermanamiento y la unidad entre hermandades y asociaciones de la ciudad.