Estas son las rutas que hacen los voluntarios de Cruz Roja para atender a las personas sin hogar en Huelva capital

En el Día Europeo de las Personas sin Hogar, que se celebra cada año el 23 de noviembre, Cruz Roja Huelva quiere recordar la importancia de visibilizar y crear conciencia sobre la situación del sinhogarismo en Europa. Según el último informe de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), el número de personas en situación de sinhogarismo aumentó un 43,8% en el último año, pasando de 890.000 a más de 1,2 millones en 2024. En ese ejercicio Cruz Roja Española atendió a nivel nacional a más de 23.000 personas en situación de calle y, en lo que llevamos de año, ya ha prestado apoyo a 22.150 personas sin hogar, de las que el 83% son hombres.

En Huelva, Cruz Roja trabaja para ofrecer apoyo y acompañar a personas sin hogar durante todo el año, aunque las necesidades y la actividad se incrementa en los períodos de temperaturas extremas. Dentro del Proyecto de Atención Integral de Personas sin Hogar, Cruz Roja refuerza su intervención para mejorar la situación de las personas que viven en la calle, principalmente a través del trabajo de la Unidad de Emergencia Social (UES), que en Huelva realiza cerca de 4.000 intervenciones cada año.

Siempre que se produce una alerta extraordinaria, la UES, que ya se define de partida como un proyecto de reducción de daños y riesgos, intensifica su labor, ampliando horarios de los equipos de calle y unidades móviles, incrementando y adaptando las ofertas de estos equipos: mantas, sacos de dormir, esterillas, comida caliente, así como ampliando también las ayudas que se pueden ofrecer para casos muy vulnerables y reforzando la coordinación con el resto de entidades y organismos públicos. Además, en los días de más frío, el equipo, integrado habitualmente por 5 personas voluntarias, puede estar acompañado por una ambulancia de Cruz Roja, para atender posibles situaciones de emergencia.

De manera general, la Unidad de Emergencia Social de Huelva está integrada por más de 40 voluntarios y voluntarias y realiza su trabajo tres veces por semana –si no hay situaciones de emergencia-, entre las 21.00 y las 02.00 horas de la madrugada, horas en las que recorre las calles de Huelva y su entorno para localizar a personas sin hogar, que suelen pasar la noche en cajeros automáticos, soportales, casas abandonadas y precarios refugios a la intemperie en las afueras de la capital. La UES recorre más de una veintena de puntos fijos, donde atiende en cada salida a alrededor de 30 usuarios y usuarias, a los que se suma un número variable de transeúntes de paso por la ciudad.

La Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja Huelva está integrada por alrededor de 40 voluntarios y voluntarias H24

Detrás de cada cifra hay una historia, un nombre, una vida que merece cuidado y dignidad, por lo que el compromiso e implicación de las cerca de 7.000 personas voluntarias a nivel nacional (56% mujeres) que participan en este proyecto es vital. Se trata de un voluntariado altamente comprometido, con una edad promedia de 45,5 años y una media de antigüedad en Cruz Roja de más de cuatro años.

Los objetivos fundamentales de este equipo de intervención social pasan por cubrir las necesidades básicas de las personas sin hogar, llevándoles alimentos, productos de higiene y mantas para que tengan algo seguro que comer y para protegerse del frío. Además, los voluntarios y voluntarias escuchan sus necesidades, ofrecen apoyo psicosocial y les informan sobre los programas de Cruz Roja a los que pueden acudir para intentar mejorar su situación, así como sobre los servicios sociales de otras instituciones a los que también pueden recurrir.

Las personas voluntarias de la Unidad de Emergencia Social de Huelva recorren todos los puntos de la ciudad donde suelen refugiarse las personas sin hogar. Se hacen rutas por el Parque de las Palomas y la Estación de Autobuses, se recorre toda la avenida del Molino de la Vega, hasta los límites de la capital con el Puente de Punta Umbría, se acude al Polígono La Paz y no se olvida el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de las Monjas y la calle Concepción, donde muchas de estas personas deambulan en busca de alguna limosna. Con estas rutas, el equipo trata de cubrir todas las zonas donde pueda haber personas que necesiten ayuda.

Asimismo, el voluntariado de la UES van más allá de sus propias funciones de calle y busca edificios ocupados por personas en situación extrema y, aunque no pueden entrar, tratan de contactar con ellos, informales de los puntos en los que van a repartir alimentos y acercarles toda la atención posible para que puedan afrontar un duro día a día.

Incremento de los recursos

Ante la llegada del frío, Cruz Roja ha intensificado sus recursos en todo el territorio nacional, incrementando en un 3,4% el número de Unidades Móviles de Emergencia Social (UES) en las 35 provincias en las que está presente. Así, este año Cruz Roja cuenta con 91 Unidades Móviles, frente a las 88 que mantenía en 2024, y las 82 de 2023.

En sus rutas preestablecidas, en su mayoría nocturnas, estas Unidades de Emergencia Social ofrecen a las personas sin hogar bebidas calientes, mantas, sacos de dormir, productos de higiene personal, información de recursos temporales donde alojarse para evitar el frío, pero también conversación y escucha, lo que permite a los equipos detectar posibles necesidades o problemas de salud que requieren de atención inmediata.

Cruz Roja gestiona además un total de 735 plazas en los dispositivos de alojamiento temporal en 16 provincias, y otras 685 plazas en 32 Centros de Día en 13 provincias, donde ofrece servicio de comedor, ducha, ropero y lavandería a personas en situación de calle.