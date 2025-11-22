Pablo Cabezali, influencer gastronómico, revela cuánto cobra por ir a restaurantes: «Mi caché ahora mismo va rondando los...»

Las redes sociales se han inundado durante los últimos años de los famosos 'influencers gastronómicos'. Se trata de una serie de personas que se dedican a visitar diferentes bares y restaurantes para realizar una valoración de su experiencia que posteriormente comparten a través de sus perfiles. En algunos casos, incluso, exigen una cantidad de dinero importante por acudir a los establecimientos a cambio de realizar publicidad.

Así lo ha explicado recientemente Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), uno de los creadores de contenido gastronómico más importantes de España. El madrileño, que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, ha sido entrevistado recientemente por @elhombredescalzo y ha contestado la gran pregunta que se hacen muchas personas: ¿Cuánto cobra por ir a los restaurantes?

Este es su caché por ir a grabar a un restaurante

El gran número de seguidores que tiene Pablo Cabezali le convierte en un creador de contenido de gran relevancia, motivo por el que su caché ha ido subiendo hasta alcanzar una cifra considerable, como él mismo afirma: «Mi caché ahora mismo para un restaurante va rondando los 3.000 euros. Que yo vaya a un local».

Esta cantidad, sin embargo, puede ser mayor o menor en función de una serie de aspectos. «Depende mucho de la magnitud del restaurante, si es una gran marca o no, o del retorno que va a tener la persona que me contacta, a ver qué puede recibir a mi costa», explica Pablo.

Sus exigencias cuando un hostelero le contacta

Otro aspecto que el creador de contenido también dejó muy claro en su entrevista es que él no va a cualquier restaurante. Siempre que algún establecimiento le contacta, Pablo realiza un análisis exhaustivo de varios aspectos como la popularidad, las reseñas o las características propias del restaurante.

En este sentido, explica que en una ocasión le contactó una empresa de comida rápida de Ciudad Real, pero él declinó la oferta porque consideraba que se trataba de un negocio con pocas posibilidades. Además, él exige que todos los restaurantes a los que va tengan un cuatro de cinco como mínimo en su reseña.

«Yo estudio mucho. Cuando un hostelero me manda un mensaje por Instagram o un email yo miro que me encaje en las redes sociales y veo que las reseñas sean buenas. Si tiene menos de un cuatro yo no voy. Yo miro lo que yo puedo ofrecer, lo que yo creo que puede funcionar y ya envío la propuesta y tú la valoras», indica Pablo en la entrevista.

El creador de contenido no ha tenido problema alguno en explicar cómo funcionan sus colaboraciones, dejando claro cuánto cobra y cuáles son los requisitos mínimos que exige para ir a grabar a un local. Una información de gran utilidad para todos los restaurantes que estén pensando contratar a un influencer para realizar una promoción.