Bad Bunny tuvo este increíble detalle con un onubense justo antes de su concierto en Puerto Rico: «Gracias por hacerme soñar despierto»

Bad Bunny tuvo este increíble detalle con un onubense justo antes de su concierto en Puerto Rico

«Sueñen las cosas tan tan tan fuerte que la vida no tenga más remedio que cumplirlo», afirma en su Instagram Jesús Rivas, que ha sido el mejor ejemplo posible de que los sueños, a veces, se pueden cumplir. Así lo ha podido comprobar el joven onubense, que ha protagonizado una historia única.

Jesús tenía el sueño de asistir a un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico e incluso llegó a conseguir una entrada, pero sufrió un contratiempo inesperado. Su madre tuvo que someterse a una operación de importancia y el onubense decidió quedarse en España para estar con ella, por lo que tuvo que renunciar a su sueño de ver en directo a su artista favorito.

Fue entonces cuando ambos decidieron grabar un vídeo explicando su situación y dirigiéndose directamente al propio Bad Bunny con la esperanza de que alguien les pudiera dar alguna solución para poder asistir a uno de los muchos conciertos que el cantante está ofreciendo en Puerto Rico. Lo que no se imaginaban en ningún caso era lo que al final terminaría sucediendo.

La invitación de Tainy

Una de las muchas personas que vieron el vídeo de Jesús Rivas, que no tardó en hacerse viral, fue Tainy, el conocido productor musical y colaborador de Bad Bunny. La historia le conmovió tanto que decidió invitar al onubense y a su madre a Puerto Rico para que pudieran asistir a uno de los conciertos del cantante.

Tanto Jesús como su madre, además, han podido disfrutar de una experiencia única en el país boricua, donde el equipo del propio Tainy les ofreció un recibimiento extraordinario y les obsequió con un sinfín de regalos. Pero esa no fue la única sorpresa.

Pudo conocer a Bad Bunny

Cuando Jesús y su madre emprendieron su viaje a Puerto Rico, posiblemente no sabían que iban a vivir un momento inimaginable: han podido conocer en persona a Bad Bunny. Así lo ha contado el propio Jesús a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo del emotivo momento.

Como se puede ver en las imágenes, el onubense y su madre conocieron a Bad Bunny en uno de los pasillos que conducen al escenario momentos antes del inicio del concierto. Fue el propio cantante el que se dirigió a Jesús para saludarle y decirle que sabía quién era y que se acordaba de su vídeo. «Tainy me envió el vídeo», afirmó el artista, que se quedó sorprendido al ver la chaqueta personalizada con su rostro que llevaba el joven.

El puertorriqueño también saludó a la madre de Jesús, que afirmó no tener palabras para describir ese momento: «Muy contenta de estar aquí. Muy agradecida, no tengo palabras». Tras saludarse, el cantante estuvo conversando con el joven onubense y le firmó la chaqueta. Jesús, mientras tanto, no pudo evitar emocionarse cuando le explicó al propio Bad Bunny lo importante que era para él en su vida. «Gracias por apoyarme, me alegra escuchar eso que estás diciendo, porque yo hago música para conectar con gente que ni conozco», respondió el cantante a modo de agradecimiento.

Fue un momento muy emotivo que Jesús Rivas y su madre no olvidarán nunca. Después del contratiempo que sufrieron, ambos pudieron cumplir su gran sueño gracias a Tainy y disfrutaron de uno de los mejores días de sus vidas.