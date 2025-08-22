Un detenido en Lepe por el robo de dos tractores en Portugal valorados en 120.000 euros

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, ha recuperado en la provincia de Huelva dos tractores de alta gama y ha detenido a un vecino de Lepe como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y falsedad documental. Los vehículos, valorados en más de 120.000 euros, habían sido sustraídos en Portugal y ocultados mediante un elaborado método de falsificación de matrículas.

La investigación –denominada 'Operación Chanza'– se inició el pasado mes de febrero, cuando agentes del Equipo ROCA 2 de Valverde del Camino y del Equipo ROCA 5 de Ayamonte tuvieron conocimiento de que dos tractores agrícolas robados en septiembre de 2024 en Beja (Portugal) podrían encontrarse en fincas de Aljaraque y Gibraleón.

Una vez localizados los vehículos, los agentes comprobaron que sus elementos identificativos originales habían sido manipulados. Además, ambos portaban matrículas 'dobladas', es decir, una copia de la placa de un tercer tractor de características idénticas que sí era propiedad legal del detenido. Este sistema buscaba dificultar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad.

Para confirmar el origen ilícito de los tractores, fue necesaria la intervención de los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Huelva. Mediante un análisis electrónico de las centralitas, los especialistas lograron identificar los números de bastidor originales, lo que permitió vincularlos sin duda alguna con las denuncias presentadas en Portugal y su correspondiente señalamiento internacional por robo.

Los dos tractores ya han sido devueltos a la empresa portuguesa propietaria del concesionario donde fueron robados. La colaboración y el intercambio de información entre la Guardia Civil y la GNR han sido fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Ayamonte.