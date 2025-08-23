Detenidos en Moguer con casi 700 pastillas para la disfunción eréctil y otros fármacos sin control sanitario

La Guardia Civil ha detenido en Moguer a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por transportar una gran cantidad de medicamentos destinados a su venta en el mercado ilegal.

Los hechos ocurrieron durante un punto de verificación de personas y vehículos que una patrulla había establecido en el municipio para la prevención de la delincuencia. Al dar el alto a un turismo e identificar a sus ocupantes, los agentes procedieron a examinar el interior del vehículo. En el habitáculo hallaron numerosos fármacos que carecían de registro sanitario homologado, de la inspección de las agencias reguladoras y de la correspondiente prescripción facultativa.

En total, la intervención se saldó con la incautación de unos 700 comprimidos indicados para la disfunción eréctil, antihistamínicos y varios envases de complejos medicinales. Además de los fármacos, los detenidos portaban 2.000 euros en efectivo.

Los dos detenidos –que cuentan con antecedentes por contrabando– han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.

Riesgos para la salud pública

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de evitar la automedicación y consultar siempre a un profesional de la salud –médico o farmacéutico– antes de tomar cualquier medicamento.

Asimismo, el cuerpo advierte de que la ingesta de medicinas que no han pasado ningún tipo de control sanitario puede conllevar riesgos graves para la salud, incluyendo efectos secundarios inesperados, reacciones alérgicas, interacciones con otros medicamentos y la posibilidad de no tratar correctamente una enfermedad subyacente.