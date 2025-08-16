Dos heridos en El Rocío por accidentes con animales en la previa del Rocío Chico

La madrugada de este viernes en la aldea de El Rocío estuvo marcada por dos incidentes con animales en el marco de la celebración del Rocío Chico, que estos días congrega a miles de personas y aumenta notablemente la presencia de caballos y carruajes en las calles.

El primero de los sucesos se registró poco después de la una de la madrugada, cuando el centro coordinador alertó al DCCU Móvil Condado-Campiña, con base en Matalascañas, de un accidente con un carro de mulos. Los servicios sanitarios atendieron a un herido que presentaba una fractura abierta de tibia, siendo estabilizado, analgesiado e inmovilizado, antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Infanta Elena de Huelva.

A las 2.45 horas se produjo un segundo aviso por la caída de un jinete en la aldea. El paciente fue atendido de inmediato por el equipo sanitario, que lo inmovilizó y estabilizó antes de trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez, desde donde posteriormente fue derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a la gravedad de las lesiones.

Desde los equipos de emergencias se ha agradecido la colaboración de los testigos y compañeros que participaron en ambas intervenciones, y se ha hecho un llamamiento a la prudencia durante estos días de gran afluencia de público y animales en la aldea almonteña.

Recomendaciones frente a accidentes

Entre las recomendaciones más destacadas para prevenir accidentes se encuentran mantener la distancia de seguridad con caballos y carruajes, avanzar a paso lento en zonas concurridas, controlar siempre las riendas y evitar distracciones como el uso del teléfono móvil, además de revisar con antelación todo el equipo animal.

El Rocío Chico, que se celebra cada 19 de agosto en recuerdo al voto realizado por el pueblo de Almonte en 1813 tras librarse de la invasión francesa, mantiene estos días una notable concentración de peregrinos y visitantes, lo que multiplica también el riesgo de incidentes.