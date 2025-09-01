Una explosión de gas en una vivienda de Escacena del Campo provoca importantes daños materiales

Estado en el que ha quedado la vivienda tras la explosión

Los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva del parque de Almonte han intervenido en una explosión de gas registrada en una vivienda de Escacena del Campo.

El aviso se recibió en torno a las 10.00 horas y hasta el lugar se desplazaron tres bomberos y un cabo de guardia con dos vehículos de intervención y rescate: una Bomba Urbana Ligera y una Bomba Rural Pesada.

A pesar de la espectacularidad del suceso, que ha destrozado buena parte de la vivienda, únicamente se han producido daños materiales, sin que haya que lamentar heridos.

Otras intervenciones

Efectivos del mismo parque también han actuado en Bollullos par del Condado para realizar una apertura de vivienda.

En este caso, una persona había sufrido una caída en el interior y no podía valerse por sí misma, colaborando los bomberos con los servicios sanitarios en la atención y traslado de la víctima hasta la ambulancia.