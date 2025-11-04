A prisión el detenido por degollar a su expareja en Moguer

El hombre detenido en relación al asesinato de Zahara, una mujer marroquí vecina de Moguer, ya se encuentra en prisión. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) este martes, que han explicado que el titular del Juzgado de Moguer que instruye el caso ha decidido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del individuo que fue detenido en las horas siguientes al hallazgo del cadáver. Durante la fase de instrucción de la causa se concretará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

La Guardia Civil investiga la muerte de Zahara, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la noche del domingo en una finca del término municipal de Moguer. La víctima, trabajadora agrícola desde hacía más de una década, presentaba evidentes signos de violencia y heridas de arma blanca en el cuello incompatibles con la vida. Su expareja, un hombre de 56 años procedente de Burkina Faso, fue detenido poco después como presunto autor del crimen.

Una nueva relación

La mujer, de origen marroquí, residía junto a su hija en una finca de la zona de Las Malvinas, donde trabajaba para una empresa agrícola. Según las primeras pesquisas, el hombre no aceptaba que Zahara hubiese iniciado una nueva relación y, al parecer, tuviese intención de casarse con otra persona.

No constaban denuncias previas por violencia de género ni ella figuraba en el sistema Viogén, aunque su hija sí habría advertido de amenazas recientes por parte del detenido.

Zahara, cuyo cuerpo será repatriado en los próximos días a Marruecos, es la segunda víctima mortal de violencia de género en la provincia de Huelva en lo que va de año, tras el asesinato de Rocío, una mujer de 54 años natural de Cartaya, el pasado mes de abril. Con este caso, son ya 34 las mujeres asesinadas en España en 2025 por violencia machista.