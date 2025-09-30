Un herido tras empotrar su furgoneta frente al edificio Aremar en Matalascañas
El conductor perdió la atención al volante y colisionó contra otros dos vehículos
Un aparatoso accidente junto a Aqualón acaba con un turismo empotrado en una farola
Detienen a un joven de 27 años tras empotrar su coche en la estación de Renfe y triplicar la tasa de alcohol
La Policía Local de Almonte ha informado de que esta mañana ha habido un siniestro en Matalascañas, concretamente frente al edificio Aremar.
Un conductor ha perdido la atención al volante de su furgoneta y se ha empotrado contra dos vehículos que estaban perfectamente estacionados en dicha zona del casco urbano.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la furgoneta ha sufrido heridas de carácter leve, según han señalado los agentes.