Un herido tras empotrar su furgoneta frente al edificio Aremar en Matalascañas

Uno de los vehículos con los que ha impactado la furgoneta

La Policía Local de Almonte ha informado de que esta mañana ha habido un siniestro en Matalascañas, concretamente frente al edificio Aremar.

Un conductor ha perdido la atención al volante de su furgoneta y se ha empotrado contra dos vehículos que estaban perfectamente estacionados en dicha zona del casco urbano.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la furgoneta ha sufrido heridas de carácter leve, según han señalado los agentes.