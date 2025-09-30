Le pillan en la avenida Cristóbal Colón de Huelva tras robar de madrugada la radio de un coche

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón que acababa de robar en el interior de un vehículo

Agentes de la Policía Nacional en Huelva detuvieron a un varón que acababa de robar en el interior de un vehículo aparcado en la vía pública. En el momento de la detención, concretamente en la Avenida Cristóbal Colón, el sujeto portaba entre sus pertenencias objetos proveniente de dicho vehículo.

El hecho se produjo gracias a la colaboración ciudadana, tras una llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC-Sala 091), dando datos que indicaban que se estaba cometiendo un delito.

En el momento en el que el agente operador recibió la llamada, que se produjo de madrugada, comisionó a varios vehículos radiopatrullas al lugar indicado por el ciudadano y ya allí localizaron al varón que posteriormente fue detenido. Cuando lo cogieron portaba también varias bolsas de plástico con útiles para robar así como efectos sustraídos.

A disposición judicial

El detenido presentaba unos ligeros cortes en el codo derecho compatibles con el haber introducido su brazo por la ventanilla fracturada para sustraer los efectos, ya que el vehículo presentaba la ventanilla delantera izquierda fracturada, así como la radio extraída a la fuerza del marco y una pequeña guantera también fracturada.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial del titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Huelva, imputándole la autoría de un delito de robo con fuerza.