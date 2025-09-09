Hospitalizado un varón tras una violenta pelea en la avenida Cristóbal Colón de Huelva

Un hombre ha resultado herido y ha necesitado ser trasladado al hospital tras una violenta pelea ocurrida en la tarde de este lunes en la avenida Cristóbal Colón de Huelva.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el suceso fue una pelea entre dos varones. A pesar de la sangre presente en el lugar, a la llegada de la patrulla no se encontró ningún arma blanca.

Aunque en un primer momento se informó de la posibilidad de que hubiese varios agresores implicados, estas mismas fuentes policiales confirmaron que la riña se produjo únicamente entre dos individuos.

Uno de los implicados tuvo que ser evacuado por una ambulancia al Hospital Juan Ramón Jiménez para ser atendido de las heridas sufridas. Las partes implicadas en la pelea no quisieron presentar denuncia por los hechos.