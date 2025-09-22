Investigan por posible homicidio imprudente a una pareja de Punta Umbría tras la muerte de su bebé de pocas semanas

Una joven pareja de Punta Umbría está siendo investigada por un presunto delito de homicidio imprudente tras el fallecimiento de su bebé, de apenas unas semanas de vida. Según ha adelantado Radio Huelva - Cadena SER, el Juzgado de Instrucción número 4 mantiene la causa abierta, mientras ambos progenitores permanecen en libertad provisional a la espera de los resultados de diversas diligencias.

Los hechos se remontan al pasado 17 de julio en el centro de salud de la localidad costera. Tal y como ha informado la SER, los padres acudieron al servicio de urgencias alegando que el pequeño se encontraba enfermo desde la noche anterior. Sin embargo, fueron otras personas presentes en la sala de espera quienes advirtieron que el bebé podría estar sin vida, tal y como confirmaron los profesionales del propio centro.

Las mismas fuentes citadas por la emisora señalan que el cuerpo del menor podría llevar varias horas sin vida en el momento en que fue trasladado al centro sanitario.

Bajo instrucción judicial

Tras confirmarse la muerte del bebé, la Guardia Civil abrió una investigación. La Policía Judicial se hizo caso del cargo y según han confirmado fuentes consultadas por Huelva24 los progenitores fueron detenidos semanas después. Tras el arresto fueron puestos a disposición judicial. Desde la Oficina de Comunicación del Instituto Armado ni confirman ni desmienten ningún dato de estas actuaciones y remiten a los medios al juzgado "por estar el caso judicializado".