Logran identificar al hombre con alzheimer encontrado desorientado en La Antilla

La Policía Local ha informado de que han podido contactar finalmente con una persona a su cargo

La persona encontrada desorientada
M. Carmona

La Policía Local de Lepe ha informado a última hora de la tarde de este lunes que ha conseguido identificar al hombre con alzheimer que había sido localizado desorientado en La Antilla, y ha podido contactar con una persona a su cargo.

Los agentes difundieron previamente un aviso urgente solicitando colaboración ciudadana para dar con sus familiares, después de que el hombre pasara más de una hora sin poder ser identificado y sin que nadie hubiera comunicado su desaparición.

Finalmente, gracias a las gestiones policiales y a la ayuda recibida, el caso se ha resuelto de forma satisfactoria.

Desde la Jefatura han agradecido públicamente la colaboración y han informado en sus redes del feliz desenlace que pone fin a una situación especialmente delicada por la vulnerabilidad de la persona afectada y refuerza la importancia de la rápida respuesta ciudadana en este tipo de casos.

