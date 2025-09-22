Logran identificar al hombre con alzheimer encontrado desorientado en La Antilla
La Policía Local ha informado de que han podido contactar finalmente con una persona a su cargo
La Policía busca urgentemente a los familiares de un hombre con alzheimer desorientado en La Antilla
Solicitan ayuda para encontrar a un hombre con alzheimer desaparecido en Ayamonte
La Policía Local de Lepe ha informado a última hora de la tarde de este lunes que ha conseguido identificar al hombre con alzheimer que había sido localizado desorientado en La Antilla, y ha podido contactar con una persona a su cargo.
Los agentes difundieron previamente un aviso urgente solicitando colaboración ciudadana para dar con sus familiares, después de que el hombre pasara más de una hora sin poder ser identificado y sin que nadie hubiera comunicado su desaparición.
Finalmente, gracias a las gestiones policiales y a la ayuda recibida, el caso se ha resuelto de forma satisfactoria.
Desde la Jefatura han agradecido públicamente la colaboración y han informado en sus redes del feliz desenlace que pone fin a una situación especialmente delicada por la vulnerabilidad de la persona afectada y refuerza la importancia de la rápida respuesta ciudadana en este tipo de casos.