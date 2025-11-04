Mercado de armas prohibidas: la Guardia Civil requisa casi medio millar de puños americanos con capacidad para descargas eléctricas en un almacén de San Juan del Puerto

La Guardia Civil ha intervenido en San Juan del Puerto un total de 451 puños americanos equipados con un dispositivo capaz de emitir descargas eléctricas de hasta 2.000 voltios. Los artículos, considerados armas prohibidas en España, procedían de países ajenos a la Comunidad Europea.

La operación, realizada en el marco de las inspecciones habituales sobre el control de armas, explosivos, pirotecnia y cartuchería, tenía como objetivo impedir la entrada en el país de material de tenencia o venta ilegal.

La investigación se inició tras detectarse la posible llegada de un envío sospechoso con origen fuera de la UE. El seguimiento llevó a los agentes hasta un almacén del término municipal de San Juan del Puerto, donde se localizó una caja con las 451 llaves de pugilato. Estas armas combinaban el impacto físico típico de los «puños americanos» con un sistema eléctrico que multiplica su peligrosidad, ya que las descargas, aunque de corta duración, pueden interrumpir temporalmente el sistema nervioso y causar daños irreversibles.

Los responsables del almacén han sido propuestos para sanción por la tenencia de este material. Los puños americanos fueron intervenidos y se ha ordenado su destrucción.

La Guardia Civil recuerda que portar o poseer este tipo de armas está prohibido y que cualquier persona sorprendida con ellas será denunciada administrativamente conforme a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.