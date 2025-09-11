Nuevo accidente mortal en la N-435: Muere una mujer al salirse su coche de la vía a su paso por Almonaster la Real

La siniestra N-435 se ha cobrado una nueva vida en la mañana de este jueves, cuando una mujer ha fallecido al salirse el coche que conducía de la vía a la altura del kilómetro 151, en Almonaster la Real.

Así lo ha confirmado a Huelva24 fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que han explicado que el aviso se ha recibido a las 8.45 de la mañana, y que en el mismo se indicaba que había una persona atrapada, por lo que además de personal sanitario y Guardia Civil de Tráfico se han desplazado hasta la zona efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

En concreto han acudido bomberos del Consorcio Provincial Bomberos Huelva de los parques de Jabugo y Aracena, desplazándose los cuatro bomberos, los dos cabos y el sargento de los turnos de guardia con cuatro vehículos de intervención y rescate.

Mortalidad de la vía

Cabe recordar que la N-435 presenta un índice de mortalidad un 23% superior a la media de carreteras secundarias españolas, según datos de la DGT. La peligrosidad de esta vía es 2,1 veces superior a la de la N-630 en tramos equivalentes, con una tasa de letalidad de 2,8 muertos por cada 100 accidentes, frente al 1,9 de la media nacional.

Por ello, la provincia viene reclamando el desdoble de la vía históricamente, aunque el Gobierno contempla solo mejoras puntuales en la misma.