Graban un nuevo video de caballos sueltos que casi provocan un accidente entre Lucena y Mazagón

El problema de los equinos sueltos en las carreteras de Huelva sigue vigente y lo pone de manifiesto el último video denuncia grabado este domingo en la carretera de Lucena del Puerto hacia Mazagón. En las imágenes se ve un grupo de caballos trotando el libertad por el asfalto y que se adentran en el campo al acercarse un coche, que tiene que frenar para no tener un accidente.

«En la carretera de Lucena del Puerto hacia Mazagón estas imágenes son constantes», denuncia José Antonio Cabrera, portavoz de la Fundación Fuente Clara Mateos, en recuerdo de su hija del mismo nombre, que murió a causa de un accidente con equinos sueltos.

Al respecto, Cabrera aseguró que «desde luego es un milagro que en este mes de agosto por estas carreteras de Lucena hacia Mazagón nadie haya tenido un accidente». Añade que «sólo le pido a Dios que nadie más muera como mi hija».

Crítica a las administraciones

Cabrera también ha lanzado críticas tanto al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, como a la Junta de Andalucía, que considera que no están haciendo lo suficiente para atajar esta peligrosa situación. «Estáis a punto de tener muertos en vuestras carreteras por equinos sueltos», avisa el onubense, que apunta que «todos tenemos nuestra parte de responsabilidad para que este anacronismo crónico no acabe matando a más personas».