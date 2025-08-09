Accidente en Huelva: Una persona herida tras volcar con su coche en la A-49

Una persona resultó herida trassalirse de la vía y volcar con su coche en la autovía A-49. Fue atendida por los servicios sanitarios, que la trasladaron al hospital. El accidente tuvo lugar en el punto kilómetro de la carretera, en sentido Sevilla.

El aviso a Emergencias se produjo sobre las 10.30 horas. Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios y Bomberos, que movilizaron a tres bomberos y el cabo del turno de guardia, desplazados en dos vehículos de intervención y rescate.

Incendios en Moguer y Alosno

SAB Bomberos Huelva Provincia también han reportado una actuación en Moguer, donde un cortocircuito en un poste de la luz causó el incendio de un cañaveral sobre las 12.30 horas. En dos vehículos de intervención y rescate acudieron tres bomberos y el cabo del turno de guardia.

Actuaciones en Moguer (1 y 2) y en Alosno (3) SAB BOMBEROS HUELVA

También hubo otro incendio de pastos dentro de un recinto con placas solares en el término municipal de Alosno. El aviso tuvo lugar sobre las 18.00 horas y contó con el cabo y dos bomberos del turno de guardia, desplazados en dos vehículos.