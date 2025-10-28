Roban la medalla que llevaba en el pecho la Virgen de la Soledad de Aracena

La Hermandad Sacramental de la Soledad de Aracena ha informado esta tarde, a través de sus redes sociales, a todos sus hermanos, devotos y vecinos que, lamentablemente, en los últimos días la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad ha sufrido el robo de una de las piezas de su vestimenta.

La pieza sustraída ha sido una medalla que la Santísima Virgen portaba en su pecho, con la imagen de la Reina de los Ángeles.

«Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los hermanos, pues se ha comprobado que, por fortuna, la Imagen de Nuestra Señora de la Soledad no ha sufrido ningún daño», comentan.

La Hermandad ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades y ya trabaja en la mejora de las medidas de seguridad para la protección de nuestros Sagrados Titulares.

Como medida preventiva, se ha procedido al cierre de la reja de la capilla, hasta que se complete la revisión de la seguridad. En los próximos días, la Hermandad informará puntualmente sobre los siguientes pasos.

"Profundo valor sentimental y devocional"

Asimismo, la Hermandad recuerda que dispone de una Bolsa de Caridad destinada a ayudar a cualquier hermano o persona que esté atravesando dificultades económicas. «Invitamos a quien lo necesite a acudir a la Hermandad con confianza, pues nadie debería verse en la necesidad de cometer actos tan tristes como el robo de una medalla, la cual tiene no solo un valor económico, sino sobre todo un profundo valor sentimental y devocional», destacan.

Por último, en el comunicado oficial subrayan también que solicitan «a todos los hermanos y devotos que eleven sus oraciones a Nuestra Señora de la Soledad para que siga derramando su amparo y consuelo sobre todos nosotros».