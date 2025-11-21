Trasladan al hospital con varias fracturas a una persona que se cayó de su caballo en Galaroza

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva pertenecientes al parque de Jabugo (BC6) han intervenido esta mañana, alrededor de las 12.00 horas, en la asistencia y traslado de una persona que había sufrido una caída de su caballo en en el término municipal de Galaroza.

La persona accidentada presentaba varias fracturas, por lo que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios en el lugar del accidente y posteriormente ser porteada por los bomberos hasta la ambulancia, que la trasladó a un centro hospitalario.

Los dos bomberos, el cabo y el sargento del turno de guardia se desplazaron hasta el lugar de los hechos con tres vehículos de intervención y rescate.

De otro lado, los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de los parques San Juan del Puerto (BC9) y Punta Umbría (BC7) tuvieron que intervenir este jueves por la noche en el incendio de una vivienda en la localidad de Palos de la Frontera.

Un edificio y los dos anexos tuvieron que ser desalojados debido a la cantidad de humo emanado por el incendio. Por suerte solo tuvieron que lamentarse daños materiales. El aviso fue dado por varios ciudadanos en torno a las 23.30 horas.