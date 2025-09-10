Tres detenidos por atracar con navajas a vecinos vulnerables en las calles de Almonte

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal responsable de una serie de robos con violencia que habían generado una importante alarma social en Almonte. La operación se ha saldado con la detención de tres personas –dos de las cuales ya han ingresado en prisión– y la investigación de una cuarta como cooperadora necesaria.

La investigación, denominada 'Condal 73 Azar', comenzó a principios de junio de 2025 tras registrarse varios delitos de robo con violencia e intimidación en la localidad. Según ha informado el Instituto Armado, los autores actuaban de forma coordinada y seleccionaban a víctimas en situación de especial vulnerabilidad. Sus objetivos eran principalmente personas que regresaban solas a sus domicilios en horarios de poca afluencia, llegando a registrarse una denuncia de un menor de edad.

Los asaltantes amenazaban a sus víctimas con armas blancas u objetos contundentes y empleaban la violencia para sustraerles el dinero en efectivo que llevaran encima, así como cualquier otro objeto de valor.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Almonte dirigió una investigación en dos fases que permitió analizar el patrón de actuación de los delincuentes, identificarlos y proceder a su detención. Durante la operación se recuperaron parte de los objetos sustraídos.

Los detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, fueron puestos a disposición judicial. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para dos de ellos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el futuro.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Para prevenir este tipo de robos y aumentar la seguridad personal, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos adoptar varias precauciones, entre ellas cambiar habitualmente las rutas de destino, evitar caminar distraído con el teléfono móvil o auriculares o transitar, siempre que sea posible, por calles principales y bien iluminadas.