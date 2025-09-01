El Ciclo de Arte 'NueveMásUno en el Uno' arranca con más protagonismo para los artistas de Huelva
La segunda edición de esta apuesta cultural comienza el próximo 10 de septiembre con una muestra colectiva de La Mercadería
En los próximos meses expondrán Noa, Raquel Sala, la colectiva nueveMásuno, Sumérgete, The Onubenser, Virginia Ogalla, Repo, Ana Baldallo y Rafa Pinto
Las paredes del restaurante Gran Vía Uno vuelven a ser soporte para una nueva colección de exposiciones. Allí arranca el 10 de septiembre el ciclo 'nueveMásuno en el Uno', que coge relevo del anterior 'doceMásuno' con mucha ganas de mostrar gran variedad de disciplinas artistas y poner en valor la riqueza cultural de Huelva.
De nuevo habrá grabados, pinturas, dibujos, fotografías, ilustraciones o collages pasarán entre 2025 y 2026 por un ciclo con 10 meses «cargados de sensaciones y expresiones artísticas y «con una mayor presencia femenina y artistas de Huelva y provincia», señala el comisario Adrián Hernández.
El coordinador y los artistas se marcan el objetivo de acercar el arte y la cultura en un escenario «distinto», ya que «el progreso siempre irá de la mano del arte y en consecuencia el arte no es de uso único por galerías o museos, sino de cualquier espacio y más si se rompe esa barrare elitista acercándolo más aún al pueblo».
Artistas onubenses
Noa, Raquel Salas, Repo, Ana Baldallo y Rafa Pinto conformarán las exposiciones individuales, mientras que Virginia Ogalla más Sandrine Crozes y Laura de Arcos, La Mercadería, Sumérgete y The Onubenser serán las colectivas de este nuevo ciclo.