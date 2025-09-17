El colectivo La Mercadería, embajador del grabado en el arranque del ciclo 'NueveMÁSuno en el UNO'

El restaurante Gran Vía Uno vuelve a ser un espacio abierto al arte y este miércoles, a partir de las 20.00 horas, acoge el arranque del ciclo 'NueveMÁSuno en el UNO' con la exposición 'Tinta al Punto', del colectivo La Mercadería. El grabado será protagonista en esta muestra, que reúne los diferentes estilos con esta técnica de los componentes del proyecto que encabeza el artista Manuel Hidalgo.

Como señala el comisario del ciclo, Adrián Hernández, La Mercadería es «un espacio creativo donde crecen artistas de Huelva. Los artistas onubenses encuentran en La Mercadería un lugar común en el cual se expresan y desarrollan su labor creativa a través de técnicas de grabado».

«Un laboratorio creativo»

El proyecto comenzó como unas clases de grabado, pero al ser ideado como un proyecto vivo, ha ido creciendo de manera natural. «Hoy podemos decir, que se trata de un laboratorio creativo, donde corazón, cabeza y mano encuentran su sitio a través del canal de la obra gráfica. El colectivo creativo de La Mercadería es actualmente el grupo artístico más activo de Huelva», señala Hernández.

Esta muestra será la primera de las 10 exposiciones que cada mes llenarán el Gran Vía Uno. «En esta ocasión serán 10 meses cargados de sensaciones y expresiones artísticas. Grabados, pinturas, dibujos, fotografías, ilustraciones o collages formarán este ciclo que cabalgará entre 2025 y 2026 con la misión de acercar el arte y la cultura en un escenario distinto», valora el coordinador del ciclo. «El arte no es de uso único por galerías o museos, sino de cualquier espacio y más si se rompe esa barrare elitista acercándolo más aún al pueblo», añade.