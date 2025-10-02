Fernando Tejero recibirá el Premio Ciudad de Huelva del Festival de Cine Iberoamericano

El actor Fernando Tejero recibirá el Premio Ciudad de Huelva, máximo galardón del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en su 51ª edición, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. Este reconocimiento es un homenaje a su destacada trayectoria, caracterizada por la versatilidad, su conexión con el público y la excelencia de sus interpretaciones en cine, televisión y teatro.

Fernando Tejero, nacido en Córdoba, inició su trayectoria profesional en Madrid tras su formación en la Escuela de Cristina Rota. Se unió a la compañía Animalario, donde trabajó con figuras como Alberto San Juan, Ernesto Alterio o Guillermo Toledo. Su reconocimiento a nivel nacional llegó en 2003 con la película 'Días de fútbol', que le valió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación. Ese mismo año, consolidó su fama al incorporarse a la serie 'Aquí no hay quien viva'.

Desde entonces, Tejero se ha consolidado como uno de los actores más queridos y solicitados del cine español. Ha protagonizado películas destacadas como 'El penalti más largo del mundo' (2005), 'Va a ser que nadie es perfecto' (2005) y 'Cinco metros cuadrados' (2011), por la que fue galardonado con la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación en el Festival de Málaga.

Su filmografía incluye también títulos notables como 'Torremolinos 73', 'Crimen ferpecto', 'Explota, explota' (2020), 'La piel en llamas' (2022), 'La fortaleza' (2022), 'Últimas voluntades' (2023) y 'Modelo 77' (2022), trabajo este último que le valió una nominación al Goya como Mejor Actor de Reparto. Recientemente, se ha enfrentado a un nuevo desafío bajo la dirección de Alejandro Amenábar en 'El Cautivo', una de las producciones más esperadas del cine español, donde encarna a Juan Blanco de Paz.

En el ámbito de las series, ha mantenido una presencia constante con papeles en producciones de gran éxito de público como 'La que se avecina' (desde 2013), y ha participado en producciones más recientes como 'Los Farad' (Prime Video, 2022) o 'Nails' (Skyshowtime, 2025). En el teatro, ha protagonizado importantes montajes, destacando 'Camino al zoo', estrenada en 2025 en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Ediciones anteriores

En ediciones anteriores, el Premio Ciudad de Huelva ha reconocido a destacadas figuras del audiovisual iberoamericano, incluyendo a Jose Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba, Eduard Fernández, Alberto Rodríguez, Juana Acosta, Francisco J. Lombardi, Kiti Manver, Darío Grandinetti y Jorge Perugorría.