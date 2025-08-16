El OCIb lleva una muestra escultórica del venezolano Piero Troiani a 'Un paseo por el Arte'

La exposición de Piero Troiani, del OCIb 2025, en el marco de 'Un paseo por el Arte'

La XII edición de 'Un paseo por el Arte' cuenta de nuevo con la participación de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI), en esta ocasión con la exposición 'Euphoria subliminnal', del escultor venezolano residente en Londres Piero Troiani, que durante este viernes y sábado forma parte en Ayamonte de la mayor exposición de pintura al aire libre del continente europeo y seguidamente podrá visitarse, hasta mediados de septiembre, en el Claustro del Convento Mercedario del edificio Jovellanos la localidad fronteriza.

De esta forma, la ACI anticipa una exposición del XVIII Otoño Cultural Iberoamericano -OCIb 2025- con su presencia en este evento organizado por el Ayuntamiento de Ayamonte y el Taller de Arte La Escalera que muestra en las calles de la Eurociudad del Guadiana las obras de 170 artistas de la ciudad o vinculados con ella, además de los especialmente invitados de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla: la Asociación Cultural Iberoamericana y galerías de Huelva.

'Un paseo por el arte' convierte a parte del casco histórico ayamontino en un museo al aire libre de pintura, escultura y fotografía, sin más iluminación que la del alumbrado público y guirnaldas de luces, lo que le confiere un espíritu romántico y bohemio.

La presencia iberoamericana, propiciada por el acuerdo entre el Ayuntamiento de Ayamonte y la Asociación Cultural Iberoamericana, ha sido brillante. El venezolano residente en Londres Piero Troiani ha presentado su colección 'Euphoria subliminal', representativa del universo artístico del escultor, uno de los más destacados del actual panorama iberoamericano.

'Euphoria subliminal'

Las 16 piezas presentadas se caracterizan por una fuerte tridimensionalidad, con el uso del espejo como eje central de su lenguaje visual. La obra establece un diálogo íntimo con quien la observa, que se involucra en una experiencia dinámica derivada de la exploración desde distintos ángulos.

Tras su paso por 'Un paseo por el Arte', 'Euphoria subliminal' formará parte de la programación de la 18 edición del Otoño Cultural Iberoamericano -OCIb 2025, exponiéndose en la Casa Colón de Huelva en el próximo mes de octubre.

Cabe recordar que en la anterior edición de 'Un `paseo por el Arte', la primera en la que participó la Asociación Cultural Iberoamericana, en el Claustro Mercedario del edificio Jovellanos también causó sensación la exposición de pinturas 'Los navegantes / Os Navegadores', del artista portugués Norberto Nunes.

'Un paseo por el Arte' fue inaugurada oficialmente por el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, tras lo que la comitiva oficial recorrió las calles de Ayamonte, escenario del evento, y el Claustro Mercedario, donde tuvieron palabras de elogio para la exposición de Piero Troiani.