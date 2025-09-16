Seis grupos y dos DJ en el regreso del mítico Festival Candón Rock

Dos de los componentes del grupo Itaca Band que estarán en el Festival Candón Rock

La Diputación de Huelva ha acogido esta mañana la presentación del VI Festival Candón Rock, que se celebrará el próximo 20 de septiembre en la aldea de Candón (Beas). El acto ha contado con la presencia del diputado provincial Juan Daniel Romero; el alcalde de Beas, José Leñero; la concejala de las Aldeas, Arantxa Crespo; y, en representación de la Asociación-Hermandad de San José Obrero de Candón, su presidenta, María Reposo Palanco Rabadán, y el hermano mayor, Manolo López Rabadán.

El festival, que no se celebraba desde hace más de dos décadas, regresa gracias al impulso de la Hermandad y al apoyo de la Diputación de Huelva, a través del Plan Aldeas, junto al Ayuntamiento de Beas y la colaboración de numerosos patrocinadores.

El diputado provincial Juan Daniel Romero ha destacado la importancia de recuperar este evento como «un signo de identidad de Candón y una oportunidad para dar visibilidad a los grupos locales de rock, que encuentran en este escenario un espacio para expresarse artísticamente». Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas «promueven la cultura musical en la provincia» y ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Beas, de la Hermandad y de los colaboradores que hacen posible el festival.

Por su parte, el alcalde de Beas, José Leñero, ha valorado la recuperación de este festival como «una reivindicación ciudadana de los candoneros y candoneras, que vuelve a poner en el mapa provincial a esta pedanía». Leñero ha recordado que Candón Rock fue en su origen «uno de los festivales de música rock más destacados de Huelva, incluso antes de la creación de otras citas musicales que hoy forman parte del panorama provincial».

La presentación del IV Festival Candón Rock esta mañana en la Diputación de Huelva h24

El alcalde ha agradecido la implicación de la Hermandad de San José Obrero y la colaboración de la Diputación de Huelva, que «permite recuperar iniciativas culturales tan identitarias y valiosas como esta».

En representación de la Hermandad, su hermano mayor, Manolo López Rabadán, ha recordado que Candón Rock nació en el año 2000 gracias a un grupo de jóvenes de la aldea y que se celebró en cinco ediciones consecutivas hasta 2004. Tras más de 20 años de ausencia, «la propuesta del Ayuntamiento de Beas y el apoyo recibido por parte de instituciones, colectivos y vecinos ha devuelto la ilusión y las ganas de volver a organizar el festival».

Horarios

López Rabadán ha agradecido a todas las entidades y personas que han colaborado en la organización y ha anunciado un cartel con seis grupos y dos DJ, entre los que se encuentran bandas onubenses como La Killa, El Muerto, Orangután y Chicalapapa, además de La Regadera (Miranda de Ebro) e Itaca Band (Barcelona), junto a DJs de Berrocal.

El festival, con entrada gratuita, dará comienzo a las 17.00 horas del sábado 20 de septiembre y se prolongará hasta la madrugada, ofreciendo más de 12 horas ininterrumpidas de música rock en directo.