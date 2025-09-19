Luto en el periodismo de Huelva por la muerte de Vicente Parra

Vicente Parra durante la presentación de uno de sus libros

El periodismo de Huelva está de luto tras conocerse este viernes el fallecimiento de Vicente Parra Roldán. Nacido en Guijuelo (Salamanca), muy pronto se trasladó con su familia a la céntrica plaza del Punto y fue onubense por los cuatro costados, ya que amaba como pocos las tradiciones de esta tierra.

Abogado (hizo la carrera de Derecho en Sevilla) y profesor de Formación y Orientación Laboral en el IES Vicente Rodríguez Casado de La Rábida, fue muy polivalente y dos de sus grandes pasiones, tanto a nivel laboral en el mundo del periodismo como de aficionado, fueron los toros y el fútbol.

Como periodista deportivo, fue redactor del diario ODIEL y corresponsal, durante 36 años, de la Agencia EFE. También lo fue, durante 10 años, de Diario 16 Andalucía, además de haber colaborado en Radio Popular, Radio Huelva o Marismeña Radio, entre otros medios. También fue colaborador de Huelva24.com en sus inicios hace algo más de una década.

Vicente Parra también fue presidente de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva y miembro de la junta directiva de la Asociación Andaluza. Pregonó la Semana Náutica Colombina y el Torneo de Balonmano «Ciudad de Moguer» y participó activamente en numerosos actos de federaciones y clubes.

En varias ocasiones realizó las labores de Jefe de Prensa del Trofeo Colombino, evento que, como periodista, también cubrió en numerosas ediciones.

Autor de varios libros

Durante más de 40 años perteneció al Colegio de Abogados de Huelva, y en el mundo de los toros, recibió el Premio de Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia en la edición 2023 de los Premios Taurinos Provinciales de Huelva que concede la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. Este reconocimiento premió su labor como crítico y escritor taurino en la promoción y defensa de la tauromaquia.

Parra escribió varios libros, como el de 'Fútbol a orillas del Tinto y el Odiel. 54 años del Trofeo Colombino', 'Coso del Descubrimiento: diez años de toros', '30 años de toros en La Merced. 1984-2014' y 'Onubenses en La Merced', entre otros.