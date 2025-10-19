El Sporting Huelva cae por la mínima en Arguineguín (1-0)

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva no pudo sumar en su visita a Canarias, cayendo por 1-0 ante el CD Femarguín en el Municipal de Arguineguín, en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Segunda Federación Femenina. Las albiazules, que llegaban en plena racha positiva, vieron cómo un tanto en los primeros minutos condicionaba un encuentro que fueron controlando con el paso del tiempo, pero en el que la falta de acierto les impidió puntuar.

El inicio del partido no fue fácil para las sportinguistas. El Femarguín salió con intensidad y encontró muy pronto el premio del gol: en el minuto 3, Celia aprovechó una acción dentro del área para adelantar a las locales. El tanto sorprendió al conjunto onubense, al que le costó asentarse y encontrar su ritmo en los primeros compases del duelo.

Con el paso de los minutos, el Sporting fue creciendo en el juego y recuperando el control del balón. V. Morales lo intentó con un disparo lejano en el minuto 18 que detuvo la guardameta local, y poco después Alba Q.R. generó otra ocasión que también acabó en las manos de Pao. En el minuto 29, una jugada de estrategia tras un córner estuvo a punto de dar resultado, pero el remate final se marchó por encima del larguero después de un rechace.

El Fundación Cajasol Sporting tuvo su oportunidad más clara justo antes del descanso, cuando Andrea L. rozó el empate con un potente remate que obligó a Pao a realizar una gran parada. El 1-0 se mantuvo al descanso, pero las sensaciones eran cada vez más positivas para las onubenses.

Tras la reanudación, Antonio Toledo buscó más presencia ofensiva con la entrada de Stefane y Ana Hernández. El equipo salió decidido a buscar el empate y dispuso de nuevas oportunidades. En el minuto 62, Andrea L. volvió a tenerla tras una jugada de Ana Hernández, pero la portera del Femarguín volvió a salvar a su equipo con otra intervención providencial.

El guion fue el mismo hasta el final: el Sporting llevó la iniciativa, buscó por todos los medios el empate y acumuló llegadas por banda con Ixiar Puy y V. Morales, aunque sin fortuna en los metros finales. En defensa, Paula mantuvo vivo al equipo con una gran parada en el minuto 81 que evitó el segundo tanto local.

Pese a los intentos en el tramo final y los seis minutos de añadido, el marcador no se movió. Las espartanas lo intentaron hasta el último suspiro, pero el acierto de cara al gol esta vez les fue esquivo.

Jornada de descanso

El equipo disfrutará ahora de una jornada de descanso antes de volver a la competición el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Antonio Toledo Sánchez, donde recibirá al CD Getafe con el objetivo de reencontrarse con la victoria ante su afición.

CD FEMARGUÍN-FUNDACIÓN CAJASOL SPORTING HUELVA (1-0) SÉPTIMA JORNADA. SEGUNDA RFEF. MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN CD FEMARGUÍN: Pao, Sarita, Aroa, Amanda (Iris 76'), Celia (Rodri 86'), María, Yipsy, Sara (Pereira 90'), Ainhoa (Laura 90'), Noe (Valeria 76') y Wanda

Pao, Sarita, Aroa, Amanda (Iris 76'), Celia (Rodri 86'), María, Yipsy, Sara (Pereira 90'), Ainhoa (Laura 90'), Noe (Valeria 76') y Wanda SPORTING HUELVA: Paula, Sofía, Albarrán, Eulalia L., Alba Q.R., Irene, Andrea L., Morán, V. Morales, Geral y África.

Paula, Sofía, Albarrán, Eulalia L., Alba Q.R., Irene, Andrea L., Morán, V. Morales, Geral y África. ÁRBITRO: Giovanni Suárez Ceballos, amonestó al técnico local Francisco Bordón (89').

Giovanni Suárez Ceballos, amonestó al técnico local Francisco Bordón (89'). GOL: 1-0, m. 3: Celia.