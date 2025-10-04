El PAN Moguer empata en la recta final ante el BM Pozuelo (20-20)

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer consiguió sumar un punto en su visita al Balonmano Pozuelo, con el que empató 20-20. El conjunto moguereño iba perdiendo 20-17 a falta de cinco minutos y logró el empate final con un gran parcial de 0-3 en los minutos decisivos. Los de Javier Ollero reaccionaron a tiempo tras mantener una igualada pugna con su rival durante todo el partido.

La primera parte registró un marcador muy bajo. El duelo se fue al descanso 7-8 a favor de los locales. Las defensas estuvieron más acertadas que los ataques en un choque espeso. No se movió el electrónico en los cinco primeros minutos de juego y en el 10 mostraba un corto 1-1. Desde ahí ambos equipos afinaron la puntería y con un parcial de 6-7 el PAN se fue por delante.

Al comienzo de la segunda mitad el equipo local asestó un parcial de 5-2 para situarse dos goles arriba, pero el Pedro Alonso Niño recortó, dando inicio a una fase de máxima igualdad, con alternativas. Al minuto 50 se llegó con 16-15 y un nuevo parcial local de 4-2 dejaba al equipo de Madrid mucho más cerca de la victoria, pero la reacción final amarilla valió un apreciado punto.

Goleadores

En el plano goleador el máximo anotador fue Carlos González, con cinco goles, seguido de Pedro Medina y Javier Rengel, ambos con cuatro tantos.