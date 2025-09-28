El PAN Moguer nada para morir en la orilla (33-34)

El PAN Moguer le plantó cara a uno de los gallitos de su categoría

Primera derrota de la temporada en el grupo F de la Primera Nacional para el ilusionante PAN Moguer en su segunda campaña consecutiva en la categoría. Así, tras estrenarse con dos victorias ante el BM Proin (33-24) y el Cordoplas la Salle (24-29), este fin de semana cayó derrotado ante el Balonmano Málaga por la mínima (33-34).

El equipo amarillo, que ahora visitará al Pozuelo, marcha quinto en la clasificación mientras que el equipo costasoleño es colíder de la categoría empatado a puntos con el Balonmano Cantera Sur.

La primera parte del intenso duelo en el Pabellón Zenobia Campubrí tuvo claro color visitante. En el ecuador, el Málaga se imponía por tres tantos de diferencia (8-11, min. 15). Una diferencia que llegó hasta los cinco goles, con el 9-14 (min. 20) y el 11-16 (min. 25).

Al descanso vencían los visitantes por 15-18 pero a partir de ahí el cuadro adiestrado por Javier Ollero tiró de casta y buen juego y mejoró mucho en todas sus líneas, llegado a empatar el duelo (25-25, min. 45). Las espadas estaban en todo lo alto para el último cuarto de hora y finalmente el Balonmano Málaga se llevó los dos puntos por la mínima (33-34) en un final de infarto.

Máximos artilleros

Por el bando local los máximos artilleros fueron Carlos González, con ocho goles, y Juan Domínguez, con seis. Y en las filas visitantes, Gabriel Roldán se elevó hasta los nueve y Mario Miranda anotó ocho.