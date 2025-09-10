Crean un mapa interactivo para localizar en segundos el suelo industrial disponible de Huelva

La compañía GTA, Ingeniería y Medio Ambiente ha desarrollado un mapa interactivo para localizar en unos segundos el suelo industrial disponible que hay en la provincia de Huelva. El proyecto ha sido puesto en marcha por la Cámara de Comercio, en colaboración con el Puerto onubense. Se trata de un recurso que ofrecerá a las empresas una herramienta «eficaz, útil y accesible» que «permitirá identificar de manera rápida los espacios industriales aptos para nuevas iniciativas empresariales», ha indicado la Autoridad Portuaria de Huelva en una nota.

Así lo han dado a conocer este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, y el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañados por el director general de la Cámara de Comercio de Huelva, Arsenio Martínez, y el CEO-director general de GTA, Ingeniería y Medio Ambiente, Alonso Salguero.

En este contexto, han señalado que «no es solo un visor cartográfico«, sino »una herramienta estratégica que abre nuevas posibilidades de desarrollo empresarial en el territorio« para que las empresas »dispongan de la mejor información para tomar decisiones con seguridad y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el entorno del Puerto de Huelva«. Con esta iniciativa, se crea »un entorno favorable para la ampliación de negocios ya existentes y, al mismo tiempo, para atraer nuevas inversiones que generen riqueza y empleo en Huelva«.

Alberto Santana ha asegurado que este mapa industrial ofrece información sobre la accesibilidad a nodos logísticos y áreas de transporte, esencial para el éxito de cualquier actividad industrial. Asimismo, ha anunciado que en este ámbito, desde el Puerto se continúa «trabajando para avanzar en el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas en la Punta del Sebo, un espacio logístico de alta calidad, que acogerá proyectos y actividades relacionadas con los sectores industrial, agroalimentario, logística general y distribución urbana de mercancías».

Datos sobre accesibilidad y otras informaciones

El director general de GTA ha explicado que se trata de un mapa interactivo online, realizado tras analizar toda la información disponible sobre urbanismo, medio ambiente y logística de determinados suelos industriales de la provincia, de forma que «el usuario podrá disponer de información real en un instante sobre suelos industriales de la provincia, lo que contribuye a acelerar el proceso de su posible implantación«. Igualmente, Salguero ha añadido que esta herramienta también recoge información sobre suelo potencialmente industrial.

El visor cartográfico es una herramienta interactiva que permite a las empresas analizar de forma «precisa» las características del suelo industrial en el área de influencia del Puerto de Huelva. Este recurso, además de ser «intuitivo y fácil de usar», pone a disposición datos «esenciales» como ubicación de infraestructuras «clave», accesibilidad a nodos logísticos y áreas de transporte e información detallada sobre parcelas disponibles para proyectos empresariales.

Se trata de una acción enmarcada en el proyecto Nexomar, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interrreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y la Autoridad Portuaria de Huelva, en el que participa la institución cameral onubense junto a otras entidades y en base al cual se desarrollarán actividades contando con un presupuesto de 188.885 euros.

Esta herramienta se realizará sobre un Sistema de Información Geográfica (SIG) y en la misma se incluirá la recopilación y actualización de los terrenos disponibles en los distintos municipios de la provincia, así como sus características, conexiones logísticas y facilidades para la instalación de proyectos industriales. De esta forma, se pretende «poner en valor las oportunidades que ofrece Huelva para aquellos inversores que buscan establecer o expandir sus negocios en la provincia».

El mapa estará disponible en formato digital, «garantizando un acceso rápido y sencillo desde cualquier parte del mundo» con la información necesaria navegando por los filtros de busca para tomar decisiones estratégicas de manera inmediata. Ya se puede consultar en el siguiente enlace: www.visor-nexomar.com