El Gobierno ofrece una ayuda de 30.000 euros para las personas que quieran acceder a una VPO con opción de compra: estos son los requisitos

Acceder a una vivienda hoy en día es uno de los principales problemas para muchas personas, especialmente para los jóvenes. Los precios de compra están en niveles muy altos, a la vez que los alquileres siguen subiendo, por lo que resulta realmente difícil asumir una hipoteca. Esto ha provocado que, en España, se haya retrasado la edad de emancipación, reduciéndose las opciones reales para quienes buscan un hogar propio.

En este contexto, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) son una de las principales alternativas para aliviar la situación antes mencionada. Se trata de pisos promovidos por las administraciones públicas, con precios limitados y condiciones específicas que los hacen más accesibles que el mercado libre.

Esta es la ayuda de 30.000 euros del Gobierno para acceder a una VPO con opción de compra

Al hilo de lo anterior, una ventaja que tienen las VPO es que permiten que personas y familias con ingresos medios o bajos puedan dar el paso hacia una vivienda en propiedad. Conscientes de ese beneficio que supone, desde el Gobierno se ha aprobado recientemente una medida ligada a esto, incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En concreto, se conceden cerca de 30.000 euros a los jóvenes menores de 35 años que accedan a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) bajo la modalidad de alquiler con opción a compra.

Desgranando esta nueva medida, lo destacable es que lo que se paga como alquiler no se pierde. Es decir, esos importes iniciales se podrán descontar después del precio final de compra, de modo que el inquilino va acumulando «pagos anticipados». Por otra parte, la vivienda debe tener protección permanente, lo que implica que su precio estará tasado y que, si se produce una reventa, esta se tendrá que hacer también bajo el mismo precio ajustado y a alguien que cumpla los mismos requisitos. Además, como es habitual en este tipo de medidas, los posibles beneficiarios deben cumplir con unos requisitos determinados.

Requisitos de la ayuda de 30.000 euros para acceder a una VPO con opción de compra Ser menor de 35 años.

Formalizar un contrato de alquiler con opción a compra sobre una VPO permanente.

Someter la operación a precio tasado (es decir, que tanto el precio de compra como el de reventa estén regulados).

Aceptar un seguro contra impago de rentas (para quienes no puedan destinar más del 50 % de los ingresos netos familiares al pago del alquiler).

Se espera que los detalles sobre cómo solicitar esta ayuda (plazos, documentación, procedimientos...) se concreten cuando la convocatoria oficial esté publicada.