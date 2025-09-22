Buscan 200 trabajadores para las estaciones de esquí del Pirineo aragonés

El Grupo Aramón ha abierto este lunes su proceso de selección de personal para la temporada de invierno 2025/2026 con cerca de 200 vacantes en todas sus estaciones de esquí: Cerler y Formigal-Panticosa en el Pirineo aragonés, y Javalambre y Valdelinares en Teruel.

El proceso, al que se puede acceder a través de empleo.aramon.es, estará operativo desde el 22 de septiembre hasta el 14 de octubre. Las ofertas abarcan una amplia gama de perfiles, entre ellos puestos en restauración, atención al cliente, mantenimiento, actividades de montaña, gestión de eventos y escuela de esquí.

La compañía destaca que este año se refuerza la estabilidad en la contratación gracias a la inversión realizada en sistemas de innovación, lo que garantiza mejores condiciones de nieve desde el inicio de la temporada y un impacto positivo en la economía local.

Por volumen de operaciones, la estación de Formigal-Panticosa será la que más personal incorpore, seguida por Cerler. La Escuela de Esquí & Snowboard Aramón también abre vacantes específicas para Técnicos Deportivos especializados en esquí alpino y snowboard.

Beneficios para los trabajadores Forfait gratuito en días libres y abono de temporada para familiares directos

Servicio de manutención y ayudas al transporte.

Descuentos en los servicios de estación.

Acceso a alojamiento en Formigal-Panticosa.

Oferta detalladas

El grupo recuerda que el pasado invierno llegó a reunir una media de 900 empleados, alcanzando picos de hasta 1.200 trabajadores en plena campaña, y que su actividad contribuye a generar 13.000 empleos indirectos en el sector turístico de montaña.

En la web aparecen todas las ofertas de empleo detalladas una a una con su ubicación y las condiciones requeridas en cada una de ellas, además de la posibilidad de las personas interesadas de inscribirse online.